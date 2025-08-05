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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Yatırımcılar endişeli: Dolarda güç kaybı!

Fed'in faiz indirimi olasılığının artması piyasa duyarlılığını olumsuz etkilerken, yatırımcılar geçen hafta uygulamaya konulan ABD gümrük vergilerinin genel ekonomik etkisini değerlendirirken, ABD doları dalgalanıyor.

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Yatırımcılar endişeli: Dolarda güç kaybı!
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 10:18

ABD Başkanı Donald 'ın üst düzey bir istatistik yetkilisini kovması ve Federal Rezerv Guvernörü Adriana Kugler'in istifası da piyasadaki tedirginliği artırdı ve Cuma günü doların keskin bir düşüşe geçmesine neden oldu. ABD para birimi dün dengelendi, ancak bugün erken saatlerde zayıfladı. Euro son olarak 1,1579 dolardan alınıyordu, sterlin ise 1,3298 dolardan işlem görüyordu.

Yatırımcılar endişeli: Dolarda güç kaybı!

DOLAR EN DÜŞÜK SEVİYEYİ GÖRDÜ

ABD para birimini diğer altı para birimine karşı ölçen endeksi, seansın başlarında bir haftanın en düşük seviyesine ulaştıktan sonra 98,688 seviyesindeydi. CME FedWatch aracı, tüccarların 'in Eylül ayındaki bir sonraki toplantısında faiz indirimine gitme olasılığını bir hafta önceki yüzde 63'e kıyasla yüzde 94,4 olarak fiyatladığını gösterdi.

Yatırımcılar endişeli: Dolarda güç kaybı!

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Goldman Sachs, Fed'in Eylül ayından itibaren üç kez üst üste 25 baz puanlık yapmasını bekliyor ve bir sonraki raporda işsizlik oranının daha da yükselirse 50 baz puanlık bir indirim olasılığı olduğunu belirtiyor.

Yatırımcılar endişeli: Dolarda güç kaybı!

San Francisco Federal Rezerv Bankası Başkanı Mary Daly Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD iş piyasasının zayıfladığına dair kanıtların artması ve gümrük vergilerinin neden olduğu enflasyonun devam edeceğine dair herhangi bir işaret olmaması nedeniyle faiz indirimlerinin zamanının yaklaştığını söyledi. Daly, "Bir döngü daha beklemek istedim, ancak sonsuza kadar bekleyemem." dedi.

Yatırımcılar endişeli: Dolarda güç kaybı!

GÜMRÜK VERGİSİNDE BELİRSİZLİK

Bu arada, Trump'ın geçen hafta çok sayıda ülkeye uyguladığı son , küresel ekonominin sağlığı konusunda endişeleri artırdıktan sonra, odak noktası gümrük vergileri konusundaki belirsizlikler olmaya devam ediyor.

Japon yeni, Haziran ayı politika toplantısının tutanaklarında, Japonya Merkez Bankası yönetim kurulu üyelerinden bazılarının, ticaret gerilimleri azalırsa merkez bankasının faiz artışlarına yeniden başlamayı düşüneceğini belirtmesinin ardından, dolar karşısında 146,95 seviyesine yükseldi.

Yatırımcılar endişeli: Dolarda güç kaybı!

İsviçre frangı, önceki seansta yüzde 0,5 düşüş kaydettikten sonra dolar karşısında 0,8081 seviyesinde sabit kaldı. İsviçre, ihracat odaklı ekonomisini tehdit eden İsviçre mallarına uygulanan yüzde 39'luk ABD ithalat tarifesini önlemek için Washington ile ticaret görüşmelerinde "daha cazip bir teklif" sunmaya hazırlanıyor. Ancak gümrük vergilerinin uzun vadeli etkisi belirsizliğini korurken, tüccarlar dalgalanmaya hazırlıklı.

Sidney'deki National Australia Bank'ın döviz stratejisti Rodrigo Catril, "Bu, pandemi gibi olacak, hepimiz tedarik zincirleri üzerindeki geçici etkinin çok hızlı gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

Yatırımcılar endişeli: Dolarda güç kaybı!

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL güne 40.6562 liradan başladı. Gün içinde en düşük 40.6305 lira, en yüksek de 40.6924 lira seviyesi görüldü.

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#faiz indirimi
#trump
#Türk Lirası
# Ekonomi
#Gümrük Vergileri
#Ekonomi
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