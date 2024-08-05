Yatırımcılar gümüş satıyor! Satıcılar bu seviyeyi aşarsa satış baskısına hazırlıklı olun

05 Ağustos 2024 16:59 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 17:04

Piyasalar durgunluk korkularına tepki verdikçe gümüş fiyatları keskin bir şekilde düştü. Gümüş fiyatları pazartesi günü oynak ticarette sert bir düşüş yaşadı ve son kazanımları tersine çevirdi. Bu ani değişim, kıymetli metal piyasalarını etkiledi.

GÜMÜŞ FİYATI SERT DÜŞTÜ

Hazine tahvili getirilerinin düşmesine ve ABD dolarının zayıflamasına rağmen gümüş, mevcut piyasa istikrarsızlığını ve korkuyu yansıtarak düşüş gösterdi.

XAG/USD, yakın vadeli fiyat yönü için önemli bir seviye olan 26,02 dolardaki kritik 200 günlük hareketli ortalamaya yaklaştı.

Gümüş fiyatı 26,74 dolardan işlem görüyor. Yüzde 6,40'lık düşüş var.

Küresel satış dalgası çeşitli varlık sınıflarını etkiledi

Gümüş, Japon ve Avrupa hisse senetlerinin hepsinde sert düşüşler yaşandı.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ ZAYIF GELDİ

Yatırımcılar, ABD'de resesyon endişelerinin artması ve yatırımcıları nakite çekmesiyle birlikte hisse senetlerindeki genel düşüşün yanı sıra pozisyonlarını sattı.

Cuma günü gelen zayıf ABD istihdam verileri, piyasa duyarlılığını etkilemeye devam ediyor ve genel piyasa istikrarsızlığına katkıda bulunuyor.

Gümüş, Hazine tahvil getirilerinin düşmesi ve ABD dolarının zayıflaması gibi genellikle olumlu sinyallere rağmen düşüşte.

Değerli metalin her zamanki güvenli liman cazibesi, diğer piyasalardaki likidite ihtiyacı tarafından geçici olarak gölgede bırakıldı.

YATIRIMCILAR FİYAT DALGALANMALARINA HAZIRLANIYOR

Gümüşün temel teknik seviyelerde destek bulma yeteneği, mevcut aşağı yönlü baskının devam edip etmeyeceğini veya yakın vadede bir toparlanmanın mümkün olup olmadığını belirlemede kritik önemini koruyor.

Gümüş satış baskısı ve piyasanın 27,23 dolar seviyesindeki önemli yüzde 50 seviyesinin zayıf tarafında işlem görmesiyle daha da kötüleşebilir.

TEKNİK BİR SIÇRAMA BEKLEYİN

Bu seviye şu anda direnç kabul ediliyor.

Analistler aşağı yönlü momentum devam ederse, 200 günlük hareketli ortalamanın 26,02 dolar seviyesinde test edilmesini beklemeyi tavsiye ediyor.

'İlk testte teknik bir sıçrama bekleyin' diyen uzmanlar, 'Satıcılar bu seviyeyi inançla aşarsa yenilenen satış baskısına hazırlıklı olun' diye uyardı.

GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş Gr güncel satış fiyatı anlık olarak 30,51 TL, Gümüş Gr alış fiyatı ise 30,46 TL üzerinden işlem görüyor.

Gümüş Gram: Alış fiyatı 30,46 TL, satış fiyatı 30,51 TL.

Gümüş (USD): Alış fiyatı 26,02 USD, satış fiyatı 26,06 USD.