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 | Murat Makas

Yatırımcılar için ciddi fırsat! En yoksul ülke, Türkiye’ye seslendi: Alan ayırdık, gelin

Dünyanın en yoksul ülkelerinden Madagaskar yatırımcıları bekliyor. Türkiye ile temas kuran ülke yatırımcılara seslenerek büyük alanlar açtıklarının mesajını verdi. Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçisi İshak Ebrar Çubukçu, konuya ilişkin açıklama yaptı.

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Yatırımcılar için ciddi fırsat! En yoksul ülke, Türkiye’ye seslendi: Alan ayırdık, gelin
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 11:37

Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan ada ülkesi Madagaskar 600 bin kilometrekare ve genç nüfusuyla öne çıkıyor. Madagaskar yetkilileri Türkiye ile temas sonrası yatırım için büyük alanlar ayırdıklarını söyledi. Altyapı eksikliği, enerji sıkıntısıyla boğuşan ülke turizm sektöründe ilerlemek istiyor.

Yatırımcılar için ciddi fırsat! En yoksul ülke, Türkiye’ye seslendi: Alan ayırdık, gelin

Doğal güzellikleriyle öne çıkan, yer altı kaynakları bakımından zengin olan ülkede yaşayanlar, bu potansiyellerin değerlendirilememesi nedeniyle kişi başı yıllık ortalama 500 doların altındaki gelirle yaşamlarını sürdürüyor.
Ülke yönetimi, hem mevcut potansiyelin değerlendirilmesi hem de ekonominin gelişmesi için ülkeye yatırım yapmak isteyen firmalara her türlü kolaylığı sağlamak için çalışma yürütüyor.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ SONRASI İLİŞKİLER İVME KAZANDI

Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçisi İshak Ebrar Çubukçu, AA muhabirine, büyükelçilik olarak 2010'dan bu yana Madagaskar'da siyasi ve ekonomik faaliyet yürüttüklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'de Madagaskar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Çubukçu, "O ziyaretten sonra ilişkilerimiz büyük bir ivme kazandı. Geçen yıl Madagaskar Cumhurbaşkanı'nı Antalya'da ağırladık. Ziyaret kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldiler. Bundan sonra ticari ilişkilerimizi ele alacak iş birliği anlaşması imzalandı." dedi.

Yatırımcılar için ciddi fırsat! En yoksul ülke, Türkiye’ye seslendi: Alan ayırdık, gelin

TÜRKİYE'YE YAKIN DOST ÜLKE

Büyükelçilik kurulduğunda ikili dış ticaret hacminin 29 milyon dolar civarında olduğunu belirten Çubukçu, şunları kaydetti:

"Şu an 90 milyon dolar seviyesinde. İş insanlarımızı Madagaskar'a ticaret, yatırım yapmaya davet ediyoruz. Madagaskar'ın potansiyeli çok yüksek, özellikle alt yapı, üstyapı, enerji, turizm alanlarında firmalarımıza büyük fırsatlar sunuluyor. İlgi duyan firmalar var. İş insanlarımız gelip ziyaretlerde bulundular. Bir firma sağlık alanında ikili iş birliği yolunda ilerliyor. Ümit ediyorum ki anlaşmaların yapılmasıyla 5-6 yılda Madagaskar'daki ticaret dünyasında Türkiye'nin varlığı daha da önem kazanacak. Madagaskar, Türkiye'ye yakın, dost bir ülke. İş yapmak burada çok daha kolay. İş insanlarımız çekinmesin. Biz de her zaman destek vermeye, iş insanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

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"5 YILDIZLI OTELLER İÇİN BİR ALAN AYRILDI"

Çubukçu, ülkenin turizm sektöründeki potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ülkenin plajlarıyla, doğal güzellikleriyle çok farklı bir yer olduğunu dile getiren Çubukçu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Madagaskar'ın bir özelliği, faunanın yüzde 85'i endemik. Bunu, başka bir yerde görmek mümkün değil. Bu anlamda ülkeyi ziyaret etmek isteyen turistlere bambaşka bir deneyim kazandırıyor. Oteller bu talebi karşılamaya yetersiz ve standartların altında. Bu alanda yatırım imkanı mevcut. Yap-işlet-devret modeli burada uygulanabilir. Madagaskar'da 2028 yılı için 1 milyon turist hedefleniyor. Bu nedenle turizm sektörüne büyük önem veriyorlar. Bu alanda yatırım yapmayı isteyen firmalara kapılar sonuna kadar açık. Bakan seviyesinde bu kolaylıklar sağlanıyor. Turizmde Türkiye çok önde. Türkiye'nin turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaları burada görmeyi çok isterim. Ülkeye gelen yıllık 300 bin turist 'Büyükada' denilen bölgeyi ziyaret ediyor. Oraya yapılacak yatırımlarda her türlü kolaylık sağlanıyor. 5 yıldızlı oteller için bir alan ayrıldı. Yatırım yapmak isteyenlere özel ilgi gösterilecek. Turizm sektöründe yapılabilecek çok fazla yatırım alanı var."

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#Ekonomi
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