Yatırımcılar Powell'ın konuşmasını bekliyor! Dolar ve altın salı günü yön bulacak

08 Temmuz 2024 17:41 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 17:40

Bir milyar dolarlık yatırım hedefi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli araç devi BYD yönetimini kabul etti

Bir milyar dolarlık yatırım hedefi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli araç devi BYD yönetimini kabul etti

Fed Başkanı Powell'ın Washington'daki Senato Bankacılık Komitesi'nde yapacağı Yarı Yıllık Para Politikası Raporu hakkındaki ifadesi merakla bekleniyor. Powell'ın sözlerinin ABD dolarında yeni bir yön hareketine yol açması ve Cable'ı önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.

Ayrıca bu hafta gözler Powell'ın konuşmasının yanı sıra perşembe günü açıklanacak Haziran ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) duyurusunda olacak.Bu duyuru Fed'in bu yılki ilk faiz indiriminin zamanlaması hakkında yeni ipuçları verecek.

HİSSE SENEDİ ENDEKSLERİ AÇILIŞTA HAFİF ARTTI

Geçtiğimiz hafta yükselişini sürdüren önemli hisse senedi endeksleri açılışta hafif yükseliş kaydetti. S&P 500, Cuma günü rekor seviyede kapanış yapmasının ardından hafif arttı.

Hazine tahvili getirileri, aylık iş raporunun işsizlik oranında artış gösterdiği Cuma günü üst üste üçüncü gün düşüş yaşadıktan sonra biraz çıktı.

Bunun, FED'in eylül ayında faiz oranlarını düşürmesinin önünü açıp açmayacağı, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Salı günü Kongre'ye hitap etmesi ve aylık enflasyon verilerinin hafta sonuna doğru yayınlanmasıyla daha da netleşecek.

BÜYÜK BANKALAR KAZANÇLARINI AÇIKLAYACAK

Bu hafta bir başka kazanç raporu turu başlayacak.

JPMorgan Chase ve diğer bazı büyük bankalar Cuma günü kazançlarını bildirecek.

Ülkenin en büyük bankalarından bazıları haftanın sonunda finansal sonuçlarını açıklayacak, diğer kurumsal kazançlar ise ABD tüketicisinin sağlığına dair fikir verecek.

JPMorgan Chase'in yanında Wells Fargo ve Citigroup büyük banka raporlarına öncülük edecek.

PepsiCo ve Delta Air Lines da son güncellemelerini yayınlamaya hazırlanan diğer şirketler arasında yer alıyor.

PİYASALAR FRANSA'DAKİ SEÇİMİ SAKİN KARŞILADI

Aşırı sağcı Ulusal Birlik beklenmedik bir şekilde parlamento seçimlerinde üçüncü oldu ve sol görüşlü bir koalisyonun ve Başkan Emmanuel Macron'un merkezcilerinin gerisinde kaldı.

Fransız tahvil getirileri yükselirken, hisse senetleri yükseldi.

Son işlemlerde: S&P 500 ve Nasdaq yaklaşık %0,1 yükselirken, Dow %0,5 yükseldi.

10 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri Cuma günü %4,272'de kapandıktan sonra yükseldi.

Çip üreticileri ilerledi. Super Micro Computer, Intel ve Advanced Micro Devices, S&P 500'ün en iyi performans gösterenleri arasındaydı.

ULUSLARARASI PİYASALAR KARIŞIKTI

Fransa'nın CAC 40 endeksi yükseldi. Fransız piyasaları, aşırı sağın hükümete girebileceği göründüğünde geçen ay geriledi.

Çin ve Hong Kong'da borsalar düştü.

Petrol fiyatları , tüccarlar Beryl Kasırgası'nı takip ettikçe düştü . Uluslararası Enerji Ajansı ve OPEC'in bu hafta sonu aylık raporlarını yayınlaması bekleniyor.

GÖZLER POWELL'DA OLACAK

Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell bu hafta Kongre'ye ekonomik koşullar ve faiz oranları hakkında güncellemeler sunacak.

Ardından perşembe günü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve toptan enflasyon verisi okumaları gelecek.

Perşembe günü yayınlanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), enflasyon oranının Mayıs ayında %3,3'e düştükten sonra Haziran ayında düşmeye devam edip etmediğini göstermeye yardımcı olacak.

Cuma günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), toptan satış seviyesindeki enflasyona dair bir görünüm sunacak.

Ayrıca Cuma günü, tüketicilerin ekonomiye ilişkin görüşlerinin gerilemeye devam edip etmediği ve fiyat baskılarının azalacağına inanıp inanmadıklarına ilişkin duygu anketi verileri açıklanacak.