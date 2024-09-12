Yatırımcılar zorlu tercihlerle karşı karşıya kalacak! Düşen faiz oranları riskten kaçınanları tehdit ediyor

12 Eylül 2024 11:55 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 12:35

Borsa piyasasının tehlikeleri, geçtiğimiz hafta, ekonominin yavaşlayabileceği endişeleriyle Ağustos ayının başlarında yaşanan kısa piyasa çöküşünün tekrarı olarak hisse senedi fiyatlarının küresel olarak düşmesiyle kendini yeniden hatırlattı. Borsa yatırımcılarının bu tür piyasa fırtınalarını atlatabilmeleri gün geçtikçe zorlaşırken düşen faiz oranları dünya genelinde yatırımcıyı tehdit ediyor.

Düşen faiz oranları dünya genelinde yatırımcıyı zorlayabilir. Faiz indirimleri ekonominin büyük bölümünde memnuniyetle karşılansa da, yüksek para piyasası ve tahvil getirilerinden hoşlanan riskten kaçınan yatırımcılar için tehdit oluşturuyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayın sonlarında kısa vadeli faiz oranlarını düşürmesi beklenirken ECB faiz indirimi de yaklaşıyor. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da yıl sonuna doğru indirim furyasını başlatacağı tahmin edildi. Düşen oranlar genellikle borsa için bir nimet olarak görülse de, yatırım evreninin tüm parçaları için durum risk devam ediyor.

DÜŞEN FAİZ ORANLARI BİR NİMET Mİ?

Düşen faiz oranları genellikle borsa için bir nimet olarak görülse de, uzmanlar yatırımcıların bazı zorlu tercihlerle karşı karşıya kalacağını ifade ediyor. Güvenliğin büyük bir öncelik olduğu, yakında ihtiyacınız olabilecek para için düşen faiz oranları tehdit oluşturabilir.

Federal Rezerv'in 17-18 Eylül'deki bir sonraki politika toplantısında kısa vadeli faiz indirimlerini başlatabilir. Son birkaç yılın yüzde 5'in üzerindeki para piyasası getirileri indirimlerle düşmeye başlayabilir.

KÜRESEL RİSK DAHA DA BELİRGİNLEŞTİ

Yatırımcı para piyasası fonlarından, hazine bonolarından, mevduat sertifikalarından ve benzerlerinden daha az kazançlı ödemeler olasılığıyla karşı karşıya kalınca daha uzun vadeli tahvillerde veya hisse senetlerinde daha büyük riskler almaya meyil gösteriyor. Ancak borsa piyasasının tehlikeleri, geçtiğimiz hafta, ekonominin yavaşlayabileceği endişeleriyle Ağustos ayının başlarında yaşanan kısa piyasa çöküşünün tekrarı olarak hisse senedi fiyatlarının küresel olarak düşmesiyle belirginleşti. Sadece Salı günü, yapay zeka patlamasının ön saflarında yer alan çip üreticisi Nvidia, değerinin %9,5'ini veya 279 milyar doları kaybetti.

BORSA YATIRIMCILARI İSE TEDİRGİN

Stratejistler genellikle uzun yıllar ve tercihen on yıllarca elinizde tutabileceğiniz düşük maliyetli, geniş endeks fonlarına vurgu yapan uzun vadeli bir yatırımı öneriyor. Güvenlik karşılığında daha düşük getirileri kabul etmeniz gerekebilir.

Düşen oranlar ipotek veya araba kredisi arıyorsanız güzel karşılansa da düşen oranların yatırımcılar için oluşturduğu tavizleri nasıl düşüneceğinize dair uzman önerileri şöyle;

Uzun vadeli yatırım olarak düşünülen para için hisse senetlerini vurguluyor.

Kendi varlıklarınızı nasıl analiz ederseniz edin, yatırımınızın amacını belirleyin.

Paranızla her zaman para kazanmak istersiniz; hiçbirini kaybetmeyi düşünmezsiniz. Ancak faiz oranlarını düşünürken portföyünüzü bölümlere ayırmak faydalı olabilir çünkü düşen oranlar her bölümü oldukça farklı etkiliyor.

Faiz oranlarının düşmesinden olumsuz etkilenecek bir varlık sınıfından (örneğin para piyasası fonları) paranızı, faiz oranlarının düşmesinden olumlu etkilenmesi muhtemel bir varlık sınıfına (örneğin borsaya) kaydırın.

Eğer güvenli kovadaki para doğru yerdeyse, çok fazla düşünmeden değişiklik yapmayın.

PARANIZI GÜVENLİ BİR YERE PARK EDİN ÖNERİSİ

Uzmanlara göre düşük faiz oranları, paranızı güvenli bir yere park ederken finansal olarak iyi durumda olmanızı zorlaştıracak.

Genellikle "nakit" olarak kabul edilen yatırımlar için para piyasası fonları, hazine bonoları ve benzerleri düşük faiz oranlarının etkisi için olumsuzluk oluşturuyor.Çünkü faiz oranlarının ne kadar düşeceği veya oraya varmasının ne kadar süreceği belli değil.

FED FAİZ İNDİRİRSE DAHA AZ PARA ALACAKSINIZ

Yani Fed oranları düşürürse, para piyasası fonları için oldukça hızlı bir şekilde getiri olarak daha az para alacaksınız. Hazine bonoları veya mevduat sertifikaları üzerinde daha yavaş ama benzer bir etki olacak. Bu varlıklar vadesi dolduğunda, yenilerine bu kadar yüksek bir oranda yatırım yapamayacaksınız. Bu tür kısa vadeli yatırımlara devam ederseniz, daha düşük oranlarla yaşamak zorunda kalacaksınız.

Daha düşük faiz oranları uygundur, ancak faiz oranları yatırımcıların beklediği kadar düşmezse piyasa düşebilir. Ve sayısız ek faktör piyasayı sarsabilir, bunların en önemlisi ABD başkanlık seçimi olarak gösteriliyor.

Borsa ne kadar kafa karıştırıcı olsa da, tahvil ve tahvil fonları için durum farklı olduğunu aktaran stratejistler düşük faiz oranlarını hem bir nimet hem de bir avantaj olarak niteliyor.

Olumlu tarafı, faiz oranlarındaki bir düşüş, tahvil matematiğinin basit bir fonksiyonu olarak tahvil fiyatlarını artıracaktır. Bunun nedeni, faiz oranlarının ve tahvil fiyatlarının zıt yönlerde hareket etmesi.

Bir tahvile tamamen sahipseniz, tahvil vadesi dolana kadar elinizde tuttuğunuz sürece geçerli faiz oranlarındaki bir düşüşten etkilenmezsiniz. Satmanız gerekirse, piyasa getirileri düştüğünde daha iyi bir fiyat elde edersiniz, ancak bir önceki kadar yüksek getiriye sahip yeni bir tahvil satın alamazsınız. Bu nedenle, daha yüksek faiz oranlarını sabitlemek için şimdi daha uzun vadeli tahviller satın almak cazip görünebilir.

ENFLASYON VERİSİNDEN SONRA FED FAİZ BEKLENTİSİ

ABD’de açıklanan enflasyon verilerinden sonra Fed'den gelecek haftaki toplantıda faiz indirimi beklentisi 50 baz puandan 25 baz puana geriledi. Bu sene toplam 125 baz puan indirim beklentisi oluştu.

GÖZLER ECB'NİN FAİZ KARARINA ÇEVRİLDİ

Küresel piyasalarda ABD enflasyon verileri olumlu seyir izlerken, yatırımcılar ECB kararlarını bekliyor. ECB'nin bugün açıklayacağı faiz kararında 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

TCMB İLK FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN OLACAK?

Barclays, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimine ne zaman başlayacağına dair sürpriz bir tahminde bulundu. Barclays ekonomistleri Ercan Ergüzel ve ekibinin hazırladığı Gelişmekte Olan Piyasalar Çeyreklik Raporu'na göre, TCMB’nin Kasım ayında ilk faiz indirimini yapması bekleniyor.

PİYASALARDA SON DURUM

ABD'nin tahvil faizi ve dolar endeksi dengeli ilerliyor. Altının ons fiyatı ve brent petrol artıyor. ABD borsaları da aynı şekilde yükselişte. Avrupa ve Asya borsaları ise dalgalı karışık seyrediyor.