Yatırımcıları yakından ilgilendiriyor, küresel altın piyasası şekilleniyor: Dünya Altın Konseyi, Asya için düğmeye bastı

14 Haziran 2024 14:12 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 14:13

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü, fiyatlarını yakından takip ettiği altın piyasasında önemli hamleler oluyor. Küresel altın piyasası baştan şekilleniyor. Dünya Altın Konseyi madenlerden çıkarılıp işlenen altının keşfedilme oranının azaldığını bildirmişti.

Altın üretiminin azalması da fiyatları doğrudan etkilemişti. Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre yeraltı rezervlerinde 53 bin ton altın kaldığı değerlendiriliyordu. Yine de dünya genelinde yatırım yapılabilecek en güvenli alan altın olarak görülüyor.

KÜRESEL ALTIN PİYASASI

Çin ise altın stoklayan ülkelerin en başında yer aldı. Çin, geçen hafta Çin Merkez Bankası'nın altın stoklarında herhangi bir artış kaydetmediğinin ortaya çıkmasının ardından piyasadaki yatırımcıları ürküttü.

Bu haftanın başlarında Dünya Altın Konseyi (WGC) ve Singapur Külçe Piyasası Birliği, şehir devletinin küresel altın piyasasındaki rolünü geliştirmek için yerel paydaşlarla birlikte çalıştıklarını duyurdu. WGC Merkez Bankaları ve Kamu Politikası Lideri Chen Qinghan şunları söyledi:

"Altın alımının en büyük kaynağı olarak Asya'nın hızlı yükselişi, piyasanın ağırlık merkezini değiştirdi ve Asya'da uluslararası bir altın merkezi fırsatı ortaya çıkardı."

YENİ ALTIN MERKEZİ

Bu gelişmeler sonrası Dünya Altın Konseyi ve Singapur Külçe Piyasası Birliği'nin Asya'da bir altın merkezi oluşturmaya çalıştığı değerlendirildi.

ASYA ABD'YE RAKİP

Asya-Pasifik başkanı ve küresel merkez bankaları başkanı Shaokai Fan, CNBC ile yaptığı röportajda, Asya merkez bankalarının resmi bir altın rezerv merkezine artan bir ihtiyaç görmesi nedeniyle Singapur'un altın piyasasında gelecekte lider olmaya hazır olduğunu söyledi. Fan, Singapur altın piyasasının Londra ve New York gibi diğer uluslararası merkezlere rakip olabileceğini söyledi.

Asya'daki talep, Çin'deki hem bireysel tüketicilerden hem de merkez bankasından gelen doyumsuz talep tarafından yönlendiriliyor.

Her ne kadar Çin Halk Bankası (PBOC) geçen ay altın rezervlerinde herhangi bir artış açıklamamış olsa da üst üste 18 ay boyunca altın satın alarak tarihteki en uzun alışverişini gerçekleştirdi. Singapur'un altın rezervlerine bakıldığında, Singapur Para Otoritesi'nin bu yıl şu ana kadar altıncı en büyük altın alıcısı olduğu görülüyor.

ÇİN DAHA FAZLA ALTIN SATIN ALACAK

State Street Global Advisors Baş Altın Stratejisti George Milling-Stanley, Kitco News'e verdiği röportajda, alımları geçtiğimiz bir buçuk yıla göre daha az istikrarlı olsa bile Çin'in altın almaya devam etmesini beklediğini söyledi.