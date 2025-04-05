Yatırımcıların gözdesi bu bankalar oldu: 750 bin TL'ye en çok kazandıran bankalar: İşte güncel faiz oranları

5 Nisan 2025 Cumartesi itibarıyla bankalar, mevduat faiz oranlarını güncelledi. 750 bin TL’lik birikimini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için en cazip faiz teklifleri ve 1 aylık getiriler netleşti. Peki, 750 bin TL’lik bir yatırım 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Hangi banka en yüksek faiz oranını sunuyor? İşte 5 Nisan 2025 itibarıyla en yüksek mevduat faiz oranını sunan bankalar ve bu bankaların sağladığı kazançlar...

5 Nisan 2025 Cumartesi günü itibarıyla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın gerçekleştirdiği faiz indiriminin ardından bankalar da mevduat faiz oranlarını yeniden düzenledi. Bu gelişme, yatırımcıların dikkatini bir kez daha vadeli mevduat hesaplarına çevirdi.

BANKALAR ARASINDA REKABET KIZIŞTI

Faizlerdeki bu değişimle birlikte bankalar arasında rekabet artarken, yüksek faiz oranı sunan bankalar ön plana çıkmaya başladı. Özellikle 750 bin TL gibi yüksek tutarda yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar için hangi bankanın daha avantajlı getiri sunduğu merak konusu oldu.



Bankaların güncellediği faiz oranları, 1 aylık vadede elde edilecek kazancı da doğrudan etkiliyor. Bu çerçevede yatırımcılar, hem güvenilirlik hem de getiri potansiyeli açısından en uygun bankayı belirlemeye çalışıyor.

HANGİ BANKA EN YÜKSEK GETİRİYİ SUNUYOR?

Peki, 750 bin TL’lik bir yatırım 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Hangi banka en yüksek faiz oranını sunuyor? Merkez Bankası’nın politika faizindeki indirimin ardından bankalarda oluşan yeni tablo nasıl şekillendi?

İşte 5 Nisan 2025 itibarıyla en yüksek mevduat faiz oranını sunan bankalar ve bu bankaların sağladığı kazançlar:



Fibabank: %48 faiz oranı ile en yüksek getiriyi sunuyor. 750 bin TL yatırıldığında, 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi 26.827 TL olarak hesaplanıyor ve vade sonu toplam tutar 776.827 TL oluyor.

QNB Finansbank: %47,5 faiz oranı ile 750 bin TL’ye 26.548 TL net kazanç sağlıyor. Vade sonu toplam tutar ise 776.548 TL.

Türkiye Finans: %47 faiz oranı ile 750 bin TL için 26.268 TL net kazanç sağlıyor. Vade sonu tutarı ise 776.268 TL.

ING: %47 faiz oranı ile yine 26.268 TL net kazanç sağlıyor ve vade sonu tutarı 776.268 TL.

AKBANK, TEB ve Denizbank: Bu üç banka %46 faiz oranı ile 750 bin TL yatıran yatırımcılarına 25.710 TL net kazanç sunuyor. Vade sonu tutarı ise 775.710 TL.

Garanti BBVA: %45,5 faiz oranı ile 25.430 TL net kazanç sağlıyor ve vade sonu tutarı 775.430 TL.

Türkiye İş Bankası: %39,5 faiz oranı ile 22.077 TL net kazanç sağlıyor. Vade sonu tutarı 772.077 TL.

Yapı Kredi: %38,5 faiz oranı ile 21.518 TL net kazanç sağlıyor ve vade sonu tutarı 771.518 TL.



Yukarıdaki bankaların sıralamasına bakıldığında, 5 Nisan 2025 itibarıyla bankalar arasında en yüksek mevduat faiz oranını sunan Fibabank oldu.