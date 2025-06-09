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 | İrem Çınar

Yatırımcıların gözdesi olabilir! Borsa İstanbul’da en az borcu olan şirketler açıklandı: İşte listede yer alan şirketler

2025’in ilk çeyrek bilançolarına göre Borsa İstanbul’da net borcu en düşük şirketler belli oldu. Listenin başında ise Türkiye'nin köklü şirketlerinden biri yer alıyor.

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Yatırımcıların gözdesi olabilir! Borsa İstanbul’da en az borcu olan şirketler açıklandı: İşte listede yer alan şirketler
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 09:52

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2025 yılı ilk çeyrek bilançolarının açıklanmasıyla birlikte, finansal yapısı en güçlü firmalar da netleşti. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ek süre talep eden şirketler hariç tutulduğunda, bilançosunu yayımlayanlar arasında net borcu “negatif” olan yani nakit fazlası bulunan şirketler dikkat çekti.

Yatırımcıların ilgiyle takip ettiği bu finansal tablolar, net nakit pozisyonunu koruyan ve borçsuzlukta öne çıkan şirketleri gün yüzüne çıkardı. Listenin zirvesine ise Türkiye’nin köklü finans kuruluşlarından biri yerleşti.

Yatırımcıların gözdesi olabilir! Borsa İstanbul’da en az borcu olan şirketler açıklandı: İşte listede yer alan şirketler

NET NAKİTTE LİDER: TÜRKİYE İŞ BANKASI

2025 ilk çeyrek verilerine göre, Borsa İstanbul’da en borçsuz şirket Türkiye İş Bankası (ISCTR) oldu. Banka, 868 milyar TL’yi aşan negatif net borç tutarıyla dikkat çekti. Bu, İş Bankası’nın elinde bulunan nakit varlıkların toplam borcunun çok üzerinde olduğunu ve güçlü bir bilanço yapısına sahip olduğunu gösteriyor.

Yatırımcıların gözdesi olabilir! Borsa İstanbul’da en az borcu olan şirketler açıklandı: İşte listede yer alan şirketler

İLK 20’DE KİMLER VAR?

İşte net borç açısından Borsa İstanbul’un en güçlü 20 şirketi:

1. Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR)-868,1 Milyar TL

2. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)-861,0 Milyar TL

3. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN)-788,5 Milyar TL

4. Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB)-664,7 Milyar TL

5. Akbank T.A.Ş. (AKBNK)-575,4 Milyar TL

6. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)-553,8 Milyar TL

7. QNB Finansbank A.Ş. (QNBTR)-367,8 Milyar TL

8. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)-118,6 Milyar TL

9. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK)-99,8 Milyar TL

10. ICBC Turkey Bank A.Ş. (ICBCT)-31,5 Milyar TL

11. Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)-27,9 Milyar TL

12. Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)-25,6 Milyar TL

13. Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK)-25,5 Milyar TL

14. Anadolu Sigorta A.Ş. (ANSGR)-24,3 Milyar TL

15. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL)-23,8 Milyar TL

16. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (KLNMA)-19,6 Milyar TL

17. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA)-18,0 Milyar TL

18. Ray Sigorta A.Ş. (RAYSG)-16,5 Milyar TL

19. Torunlar GYO A.Ş. (TRGYO)-15,4 Milyar TL

20. Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL)-13,9 Milyar TL

Yatırımcıların gözdesi olabilir! Borsa İstanbul’da en az borcu olan şirketler açıklandı: İşte listede yer alan şirketler

NEGATİF NET BORÇ NEYİ GÖSTERİYOR?

Bir şirketin net borcunun negatif olması, sahip olduğu nakit ve benzeri varlıkların, finansal borçlarını fazlasıyla karşıladığını gösterir. Bu durum, şirketin hem güçlü bir likiditeye sahip olduğunu hem de borçluluk riskinin düşük olduğunu işaret eder. Özellikle banka ve sigorta şirketlerinin listenin büyük bölümünü oluşturması, sektörün yapısal olarak nakit fazlası üretme eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor.

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