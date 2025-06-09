Yatırımcıların gözdesi olabilir! Borsa İstanbul’da en az borcu olan şirketler açıklandı: İşte listede yer alan şirketler

2025’in ilk çeyrek bilançolarına göre Borsa İstanbul’da net borcu en düşük şirketler belli oldu. Listenin başında ise Türkiye'nin köklü şirketlerinden biri yer alıyor.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2025 yılı ilk çeyrek bilançolarının açıklanmasıyla birlikte, finansal yapısı en güçlü firmalar da netleşti. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ek süre talep eden şirketler hariç tutulduğunda, bilançosunu yayımlayanlar arasında net borcu “negatif” olan yani nakit fazlası bulunan şirketler dikkat çekti.
Yatırımcıların ilgiyle takip ettiği bu finansal tablolar, net nakit pozisyonunu koruyan ve borçsuzlukta öne çıkan şirketleri gün yüzüne çıkardı. Listenin zirvesine ise Türkiye’nin köklü finans kuruluşlarından biri yerleşti.
2025 ilk çeyrek verilerine göre, Borsa İstanbul’da en borçsuz şirket Türkiye İş Bankası (ISCTR) oldu. Banka, 868 milyar TL’yi aşan negatif net borç tutarıyla dikkat çekti. Bu, İş Bankası’nın elinde bulunan nakit varlıkların toplam borcunun çok üzerinde olduğunu ve güçlü bir bilanço yapısına sahip olduğunu gösteriyor.
İşte net borç açısından Borsa İstanbul’un en güçlü 20 şirketi:
1. Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) – -868,1 Milyar TL
2. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) – -861,0 Milyar TL
3. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) – -788,5 Milyar TL
4. Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) – -664,7 Milyar TL
5. Akbank T.A.Ş. (AKBNK) – -575,4 Milyar TL
6. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) – -553,8 Milyar TL
7. QNB Finansbank A.Ş. (QNBTR) – -367,8 Milyar TL
8. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) – -118,6 Milyar TL
9. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) – -99,8 Milyar TL
10. ICBC Turkey Bank A.Ş. (ICBCT) – -31,5 Milyar TL
11. Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) – -27,9 Milyar TL
12. Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) – -25,6 Milyar TL
13. Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK) – -25,5 Milyar TL
14. Anadolu Sigorta A.Ş. (ANSGR) – -24,3 Milyar TL
15. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) – -23,8 Milyar TL
16. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (KLNMA) – -19,6 Milyar TL
17. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) – -18,0 Milyar TL
18. Ray Sigorta A.Ş. (RAYSG) – -16,5 Milyar TL
19. Torunlar GYO A.Ş. (TRGYO) – -15,4 Milyar TL
20. Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL) – -13,9 Milyar TL
Bir şirketin net borcunun negatif olması, sahip olduğu nakit ve benzeri varlıkların, finansal borçlarını fazlasıyla karşıladığını gösterir. Bu durum, şirketin hem güçlü bir likiditeye sahip olduğunu hem de borçluluk riskinin düşük olduğunu işaret eder. Özellikle banka ve sigorta şirketlerinin listenin büyük bölümünü oluşturması, sektörün yapısal olarak nakit fazlası üretme eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor.