Yatırımcıların yeni gözdesi! Tercihler de ilgi de değişti: Uzmanlar yeni dönemin en karlı yatırımını açıkladı

Konut tercihleri değişiyor, öncelikler yeniden şekilleniyor. Artık alıcıların ilk baktığı şey sosyal imkanlar değil, depreme dayanıklı olup olmadığı. Eskiden peyzaj ve güvenlik öne çıkarken, bugün sağlam zemin ve güçlü yapı ön planda. Öte yandan 1+1 dairelere olan ilgi de hızla yükseliyor.

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlar arasında tedirginliğe neden olurken, konut tercihlerinde de gözle görülür bir değişime neden oldu. Artık İstanbullular, ev alırken ya da kiralarken yalnızca fiyat ve konumu değil, binanın yaşı, zemin yapısı ve depreme dayanıklılığını da öncelikli kriter olarak değerlendiriyor.

GÜVENLİ BÖLGELERE GÖÇ BAŞLADI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, deprem riski, özellikle fay hattına yakın ve zemini zayıf bölgelerde yaşayan birçok aileyi daha güvenli semtlere yönlendirdi. İstanbul’un kuzeyinde yer alan ve zemininin sağlamlığıyla bilinen Başakşehir, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Şile, Çekmeköy ve Beykoz gibi ilçelere olan talep son dönemde ciddi oranda arttı. Bu duru, söz konusu bölgelerde kira fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Son altı aylık dönemde bu ilçelerdeki kira artış oranı yüzde 30’u bulurken, zemini riskli bölgelerdeki artış yüzde 5-7 seviyelerinde sınırlı kaldı.

AİLELER YENİ VE GÜVENLİ BİNALARI TERCİH EDİYOR

Emlak danışmanı Recep Ayyıldız, depremin ardından ailelerin taşınma kararı aldığını belirterek, “Zemin etüdü yapılmış, yeni yönetmeliklere uygun ve beş katı geçmeyen yapılar en çok tercih edilenler arasında. Özellikle markalı ve güvenilir inşaat firmalarının projelerine yoğun bir talep var. Kiralık ve satılık fiyatlar bu yapılarda ciddi artış gösterdi” ifadelerini kullandı.

SAHİL HATTI CAZİBESİNİ KAYBEDİYOR

Gayrimenkul uzmanı Elif Demirtaş ise sahil hattındaki ilçelerin eskisi kadar rağbet görmediğini ifade ederek, “Eskiden konum ve manzarası nedeniyle tercih edilen sahil bölgeleri, şimdi riskli zemin yapısı ve eski binalar nedeniyle gözden düşüyor. Bu durum kira piyasasında dengesizliklere yol açtı” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GÜÇLENDİRME TALEBİ ARTTI

Sadece yeni konutlara değil, mevcut yapıların güçlendirilmesine ve kentsel dönüşüm süreçlerine de ilgi artmış durumda. Özellikle eski yapı stoğuna sahip ilçelerde vatandaşlar, belediyelere ve özel firmalara başvurarak dönüşüm sürecini başlatıyor. Müteahhitlerle yapılan görüşmelerin ve zemin etütlerine olan taleplerin sayısı da dikkat çekici şekilde yükseldi.

1+1 DAİRELER GÖZDE KONUT TİPİ HALİNE GELDİ

Son dönemde özellikle tek kişilik haneler arasında 1+1 dairelere olan talep artış gösterdi. Yüksek konut maliyetleri, boşanma oranlarındaki artış, yalnız yaşama eğilimi ve evden çalışma modelinin yaygınlaşması bu küçük konut tipini cazip hale getirdi. Uzmanlara göre, merkezi lokasyonlarda yer alan 1+1 dairelerdeki kira artışları diğer konut tiplerine kıyasla çok daha hızlı gerçekleşiyor.

Emlak danışmanı Elif Demirtaş, “1+1 daireler son beş yıldır yatırımcıların gözdesi haline geldi. Düşük maliyetle satın alınıp yüksek kira getirisi elde edilebiliyor. Kentsel dönüşüm projelerinde de bu tip konutların sayısı artıyor. Ancak sınırlı arz ve yüksek talep nedeniyle fiyatlar hızlı yükseliyor. Yatırım yapacakların lokasyon ve projenin kalitesine dikkat etmesi çok önemli” şeklinde konuştu.

Uzmanlara göre, ilerleyen dönemde tek kişilik hane sayısının artmasıyla birlikte 1+1 dairelere olan talep de yükselmeye devam edecek. Minimal yaşam tarzının yaygınlaşması ve şehir içinde pratik konut arayışları da bu talebi destekleyecek unsurlar arasında yer alıyor.