Yatırımcısı havalara uçtu: Nvidia'nın piyasa değeri rakiplerini ikiye katladı!

08 Ocak 2025 09:03 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 09:07

Nvidia, çip sektöründe tarih yazıyor! Şirketin piyasa değeri, rakiplerinin toplamını ikiye katladı. Yapay zeka çipleriyle zirveye çıkan dev, 2025'te 5 trilyon dolarlık değere ulaşmayı hedefliyor. Ancak uzmanlar, bu hızlı yükselişin risklerini tartışıyor.

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Nvidia​, çip sektöründe adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Şirketin piyasa değeri, AMD​, ARM, Broadcom ve Intel gibi dev rakiplerinin toplam değerini ikiye katladı. Nvidia'nın 3.66 trilyon dolarlık piyasa değeri, onu sadece çip dünyasının değil, tüm teknoloji sektörünün zirvesine taşıyor.

Geçtiğimiz yıl Apple’ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi unvanını kazanan Nvidia, bugün tekrar Apple’ın gerisinde kalsa da, çip dünyasında açık ara liderliğini sürdürüyor. Nvidia'nın hisse değeri son bir yılda %170 arttı ve şirketin piyasa değeri 1.2 trilyon dolardan 3.47 trilyon dolara yükseldi.

YAPAY ZEKA ÇİPLERİNİN LİDERİ

CEO Jensen Huang liderliğindeki Nvidia, yapay zeka teknolojilerinin yükselişiyle büyük bir ivme kazandı. Şirket, 2024 yılında Hopper mimarisinin ardından Blackwell GPU teknolojisini duyurdu. 2025 CES Fuarı'nda Huang, Nvidia’nın büyümesinin yeni fazını robotlar ve yapay zeka ajanları üzerine odaklayacaklarını açıkladı.

Nvidia’nın mali sonuçları da başarıyı kanıtlar nitelikte. Şirketin geliri, 2023 yılının kasım ayında açıklanan mali üçüncü çeyrekten, 2025 yılının aynı dönemine kadar %93 artışla 35.1 milyar dolara ulaştı. Net kârı ise %100’den fazla artışla 19.3 milyar dolar oldu.

PİYASA UZMANLARI UYARIYOR

Bazı piyasa uzmanları, Nvidia’nın bu hızlı yükselişinin sürdürülebilir olmayabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Goldman Sachs, Nvidia'nın da aralarında bulunduğu "Muhteşem Yedili" olarak adlandırılan teknoloji devlerinin 2025’te S&P 500 endeksini son yedi yılın en düşük marjıyla geçebileceğini öngörüyor.

2024 yılında S&P 500’deki en büyük 10 şirketin toplam ağırlığı %39’a ulaştı. Nvidia, %171’lik artışla bu gruba liderlik etti. Ancak uzmanlar, piyasadaki bu yoğunlaşmanın riskler oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Nvidia’nın gelecekteki hedefi ise göz kamaştırıyor. Analistler, önümüzdeki 12-18 ay içinde şirketin piyasa değerinin 5 trilyon dolara ulaşabileceğini belirtiyor.