Yatırımcısına çok kazandırdı! 13 yıl önceki rekorunu kıracak!

Orta Doğu'daki savaş nedeniyle tüm piyasalar etkilendi. Altın fiyatları yükseliyor. Döviz kurlarında dalgalanma devam ediyor. Gümüş ise yatırımcısına rekor kazanç sağladı.

Gümüş fiyatları hızlı yükseliş trendine devam ediyor. 13 yıl önceki rekoruna bir adım daha yaklaştı. Küresel piyasalarda gümüşe olan talep artmayı sürdürüyor. Altının yüksek olduğu noktada gümüşe yönelen yatırımcılar tarihi yüksek seviyelere göz kırpmaya başladı.

Gümüşün onsu yüzde 3'e yakın primle 37.23 dolar seviyesine yükseldi. Gümüşün gramı ise 47.2438 lirayla tarihi yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

13 YIL ÖNCEKİ REKORU 49.81 DOLAR

Gümüşün onsu 25 Nisan 2011 tarihinde 49.81 dolarla tarihi rekor kırmıştı. Böylece gümüş tarihi zirvesinden sadece yüzde 29.35 geride seyrediyor.