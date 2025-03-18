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 | İrem Çınar

Yatırımcısına hep kazandıran altın açıklandı! Duyanlar kuyumculara akın ediyor

Altın, yatırımcılar için her zaman güvenli bir liman olmuştur. Ancak kazanç sağlamak kadar, bozdurma sırasında değer kaybını en aza indirmek de büyük önem taşıyor. Peki, hangi altın türleri satarken daha az kayıp yaşatır? İşte detaylar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 16:11

Altın yatırımı yaparken kazanç elde etmek kadar, satış sırasında zarar etmemek de büyük önem taşıyor. Yatırımcılar için en büyük kayıplar, işçilik maliyetleri ve alım-satım fiyat farklarından kaynaklanıyor. Bu nedenle, yüksek likiditeye sahip, alım-satımı kolay ve işçilik maliyeti düşük altın türlerine yönelmek en mantıklı yöntemlerden biridir. Peki, satarken en az zarar ettiren altın türleri hangileridir? İşte detaylar…

SATARKEN EN AZ DEĞER KAYBETTİREN ALTIN TÜRLERİ

GRAM ALTIN

Son yıllarda yatırımcılar arasında oldukça popüler hale gelen gram altın, düşük işçilik maliyeti ve yüksek likiditesi sayesinde satarken en az kaybettiren altın türlerinden biridir. Bankalar ve kuyumcular tarafından kolayca alınıp satılabilmesi, yatırımcılar için büyük bir avantaj sağlıyor. Küçük birikimlerle yatırım yapmak isteyenler için ideal bir seçenek olacaktır.

ÇEYREK ALTIN

Özellikle düğünler ve özel günlerde en çok tercih edilen altın türlerinden biri olan çeyrek altın, sürekli talep görmesi sayesinde kolay alıcı bulabiliyor. Ancak dönemsel olarak fiyatları değişkenlik gösterebiliyor. Yatırım açısından bakıldığı zaman, işçilik maliyeti düşük olduğu için satarken büyük kayıplar yaşanmaz.

CUMHURİYET ALTINI

Özellikle büyük yatırımcılar tarafından tercih edilen Cumhuriyet altını, işçilik maliyetinin düşük olması ve standart üretime sahip olması nedeniyle satarken minimum değer kaybına uğrayan altın çeşitleri arasında yer alıyor. Yüksek saflık oranı ve tarihi değeri sayesinde piyasada her zaman talep gören altın türüdür.

YARIM ALTIN

Çeyrek altına kıyasla daha yüksek bir değere sahip olan yarım altın, likiditesi yüksek bir yatırım aracıdır. Kolay bozdurulabilmesine rağmen, çeyrek altın kadar yaygın olmadığı için alıcı bulma süreci biraz daha uzun olabilir. Büyük meblağlarla yatırım yapmak isteyenler için tercih edilebilir bir seçenektir.

TAKI ALTINLARINDA İŞÇİLİK KAYBINA DİKKAT!

Altın yatırımcılarının dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biri, takı altınlarına yatırım yaparken karşılaşılabilecek işçilik maliyetleridir. Bilezik, kolye, küpe ve yüzük gibi takı altınları, sadece altının gramajına göre değil, aynı zamanda işçiliğine ve tasarımına göre fiyatlandırılır. Bu da satış sırasında yüksek işçilik kayıplarına neden olabilir. Yatırım amacıyla altın alacak kişiler, takı altınlarından kaçınarak, işçilik maliyeti düşük seçeneklere yönelmelidir.

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını, satarken en az kaybettiren altın türleri arasında öne çıkıyor. Yatırımcıların bilinçli hareket ederek, yüksek işçilik maliyetlerinden kaçınmaları uzun vadede kârlı olmalarını sağlayacaktır.

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Sıkça Sorulan Sorular

Hangi altın değer kaybetmez?
Birikim yapmak isteyenler için altının değeri kadar, bozdururken yaşanacak kayıplar da önemlidir. Bozdururken zarar etmeyen altın türlerine bakıldığında, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve özellikle gram altın öne çıkar.
ETİKETLER
#gram altın
#çeyrek altın
#yarım altın
#Gram Altın Fiyatı
#Ekonomi
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