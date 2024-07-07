Yaz düğünü yapacak çiftler bu haberi bekliyor! İşte 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinin verileceği tarih

07 Temmuz 2024 12:12 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 12:11

Türk Hava Yolları yeni şirket kurdu! Sermayesi 2 milyar 500 milyon TL

Türk Hava Yolları yeni şirket kurdu! Sermayesi 2 milyar 500 milyon TL

Yeni evleneceklere 150 bin TL kredi imkanı için çiftler araştırma yapmaya devam ediyor.

Özellikle yaz düğünü yapacak çiftlerin yakından takip ettiği ettiği konu hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

150 bin TL tutarındaki faizsiz evlilik kredisinin ne zaman ödeneceğine dair gelişmeler netleşiyor.

150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN?

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında oluşturulan bu kredi, evliliğe adım atan gençlere maddi destek sağlıyor.

Mayıs ayında başvuruları onaylanmış olan çiftler, sıfır faizli 150 bin TL'lik kredi ödemelerini almayı bekliyor.

BAKAN GÖKTAŞ TEMMUZ AYINI İŞARET ETTİ

Bakan Göktaş, genç çiftlere sağlanacak olan 150 bin TL tutarındaki faizsiz kredi ödemelerinin Temmuz ayında yapılacağını açıkladı.

Onaylanan başvurulara sahip genç çiftlere, 2 yıl geri ödemesiz ve toplamda 48 ay vadeli olacak şekilde faizsiz kredi verilecek.

Kredi paketinden yararlanacak olan gençler arasında, özellikle deprem bölgelerinden gelenler önceliğe alınacak.

İlerleyen zamanlarda Türkiye genelindeki tüm gençler bu programdan faydalanabilecek.