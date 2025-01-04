Yemek kartı ile alışveriş dönemi sona erecek mi? Resmi açıklama geldi

04 Ocak 2025 19:52 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 19:56

Yemek kartı kullanan milyonlarca vatandaş geçtiğimiz günlerde market alışverişini yapamayacağının haberini aldı. Danıştayın restoran ve market harcamalarını ayıran yeni bir düzenleme getirdiği öne sürülürken Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade'den açıklama geldi.

Milyonlarca çalışanın sofrasını yakından ilgilendiren yemek kartlarında düzenleme yapıldığı iddia edildi. Yemek kartı​ kullananların restoranlar​ yerine marketlerden gıda almasının önüne geçilmesi için harekete geçtiği ve Danıştay​'ın restoran​ ve market​ harcamalarını ayıran yeni düzenlemeye gittiği iddia edildi. Peki, yemek kartlarının marketlerde kullanımı kalkıyor mu? Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade herkesin aklındaki o soruyu cevapladı.

YEMEK KARTI​ ALIŞVERİŞTE KALKIYOR MU?

Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) son düzenlemesiyle yemek kartlarından prim ödemesi zorunluluğunun kaldırılmasının işverenler için kolaylık sağladığını belirtti. Piyade, bu kartların restoran, kafe, pastane, market ve büfe gibi işletmelerde kullanımına dair herhangi bir kısıtlama olmadığını ifade etti.

İDDİA YALANLANDI!

Derneğin açıklamasında yer alan bilgilere göre, SGK'nın gerçekleştirdiği bu düzenleme, mevcut ekonomik koşullarda hem çalışanlar hem de işverenler açısından sorun teşkil etmeyecek bir yapıya sahip. Açıklamada, gıda alımında herhangi bir engel oluşturmadığı gibi, işverenlere çalışanlara yönelik yemek ödeneklerini artırma fırsatı sunduğu belirtildi.

Öner Piyade, düzenlemenin çalışanların lehine bir gelişme olduğunu ve yemek yardımlarının artırılmasının önünü açtığını vurguladı.

DANIŞTAY'IN YEMEK KARTI KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Danıştay'ın son kararıyla ayni yardım olan yemek kartlarından prim alınmasının önüne geçildiğini aktaran Piyade, "SGK, 5510 sayılı Kanunun 80. maddesinin B bendine uygun olarak, ayni yardım kapsamında yönetmelik ve devamında genelge düzenleyerek yemek kartlarından prim alınmayacağını, ayni yardım olduğunu beyan etmiştir." ifadesini kullandı.

Piyade, "SGK, yemek kartlarında çalışan ve işveren lehine olan ve 2022 öncesinde geçerli olan yemek kartlarını primden tamamen istisna eden uygulamaya geçmiştir. 31 Aralık 2024'te yayınlanan genelgenin 2.1.4 maddesinde açıkça ifade edildiği gibi 'nakit veya nakit yerine geçecek şekilde' ifadesiyle paranın ikamesi gibi tüm ödemelerde kullanılabilir olması, sınırlama olmaması, tüm banka poslarında ve tüm sektörlerde geçerli olması ifade edilmektedir." dedi.

MARKETLERDE GEÇERLİ OLMAYA DEVAM EDECEK!

Yemek kartlarının banka poslarında ve ATM'lerde kullanılamayacağını belirten Piyade, "Kapalı bir networkte yalnızca restoran, pastane, market, büfe gibi yemek ve tüketime hazır gıda noktalarının anlaşmalı olan bir kısmında geçerlidir." bilgisini paylaştı.