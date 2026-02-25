Menü Kapat
Yemek kartında yüzde 40 çıkmazı! 'Kendi paramızla rezil oluyoruz'

Şubat 25, 2026 12:06
Yemek kartında yüzde 40 çıkmazı! 'Kendi paramızla rezil oluyoruz'

Özellikle kurumsal firmaların vazgeçilmezi olan yemek kartları, restoran ve lokanta işletmecileri için adeta bir "komisyon kıskacına" dönüştü. Setcard ve Multinet gibi firmaların uyguladığı yüksek komisyon oranları ve vergi yükü, esnafı 'çalışmak zorunda kalmak' ile 'şubelerden kaldırmak' arasında bir tercihe zorluyor.


 

 

yemek kartı

Türkiye genelinde gıda sektöründe hizmet veren işletmeler, yemek kartı firmalarının uyguladığı yüksek komisyon oranları ve ödeme vadeleri nedeniyle zor günler geçiriyor. Kurumsal müşterileri kaybetmemek adına sistemi kullanmaya devam eden esnaflar, kesintilerin yüzde 20’leri, hatta vadeye göre yüzde 40’ları bulduğunu belirterek yetkililere sesleniyor.

 

Yemek kartında yüzde 40 çıkmazı! 'Kendi paramızla rezil oluyoruz'

'KOMİSYON YÜKÜ TAŞIYORUZ' 

Sektörün içinde bulunduğu mağduriyeti dile getiren restoran sahibi Savaş Öztürk, kurumsal firmalarla çalıştıkları için bu kartları kullanmaya mecbur olduklarını ifade eden Öztürk "Müşteriden ödemeyi alıyoruz ancak paramıza kavuşmamız 30 günü buluyor. Erken ödeme almak istediğimizde komisyon oranları fırlıyor. Yüzde 10 komisyonun üzerine bir de fatura kestiğimiz için KDV yükü biniyor. Toplam kesinti yüzde 20’leri buluyor. Nakit akışını sağlamak için yüksek komisyonu kabul edip paramızı erkenden almaya çalışıyoruz, bu sefer de kârımız eriyor. Camlarımız kart etiketleriyle dolu ama bu sistem esnafın belini büküyor" şeklinde konuştu.
 

 

Yemek kartında yüzde 40 çıkmazı! 'Kendi paramızla rezil oluyoruz'

YÜZDE 40'A VARAN KOMİSYON 

Yüksek komisyon oranlarına tepki göstererek şubelerinde yemek kartı kullanımını tamamen durduran işletmeci Fikret Gül ise duruma sert tepki gösterdi. Bir sistem kurulduğunu ve bu sistemin sadece aracı firmalara yaradığını savunan Gül, şunları söyledi:

"Biz sabah erkenden kalkıp ateşin başında bin bir emekle çalışıyoruz. Ancak birileri kurulmuş bir sistem üzerinden, hiçbir emek harcamadan yüzde 10'dan yüzde 40'a varan komisyonlar alıyor.

Yemek kartında yüzde 40 çıkmazı! 'Kendi paramızla rezil oluyoruz'

'KENDİ PARANIZLA REZİL OLUYORSUNUZ' 

Bu sistem emekçinin sırtından para kazanma sistemidir. Ben bu yüzden hiçbir şubemde kullandırmıyorum. Aylık ödemeler nedeniyle esnafın kirası, elektriği, suyu beklemek zorunda kalıyor. Kendi paranızla rezil oluyorsunuz. Ben niye emeğimi bu firmalara vereyim? Bu mantık dışı bir olay."

 

Yemek kartında yüzde 40 çıkmazı! 'Kendi paramızla rezil oluyoruz'

ESNAF ÇÖZÜM BEKLİYOR 

Özellikle Setcard ve Multinet gibi yaygın kullanılan kartlarda yaşanan komisyon sıkıntısı, gıda sektöründeki pek çok işletmeyi benzer bir yol ayrımına getirmiş durumda. Esnaflar, komisyon oranlarına üst sınır getirilmesini ve ödeme vadelerinin makul seviyelere çekilmesini talep ediyor.

