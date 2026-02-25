Yemek kartında yüzde 40 çıkmazı! 'Kendi paramızla rezil oluyoruz'

YÜZDE 40'A VARAN KOMİSYON

Yüksek komisyon oranlarına tepki göstererek şubelerinde yemek kartı kullanımını tamamen durduran işletmeci Fikret Gül ise duruma sert tepki gösterdi. Bir sistem kurulduğunu ve bu sistemin sadece aracı firmalara yaradığını savunan Gül, şunları söyledi:

"Biz sabah erkenden kalkıp ateşin başında bin bir emekle çalışıyoruz. Ancak birileri kurulmuş bir sistem üzerinden, hiçbir emek harcamadan yüzde 10'dan yüzde 40'a varan komisyonlar alıyor.