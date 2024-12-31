Yemek ve yol ücretleri belli oldu! 2025 yılı için yemek kartlarına zam

31 Aralık 2024 08:48 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 08:53

Yemek ve yol ücretleri 2025 yılı için zamlandı. Milyonlarca çalışanın kullandığı Ticket, Sodexo, Multinet gibi firmalara ait yemek kartları için Gelir İdaresi Başkanlığı tebliğde bulundu. İşte şirketlere gönderilen, gelir vergisinden istisna olacak rakamlar…

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Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025​ yemek ve yol ücretleri tutarları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere, vergi​ ve harçlar yeniden değerleme oranında (yüzde 43,93) gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere, tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarlarını duyurdu belli oldu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Başkanlığın Resmi Gazete'de bugün yayımlanan tebliğine göre yeniden değerleme oranı ile bazı vergi ve harçlar güncellenirken gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere, tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da güncellendi. Böylece günlük yemek ücreti ve yol ücreti de belli oldu.

GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ VE YOL ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Bu kapsamda günlük yemek ücreti istisna tutarı 170 liradan 240 liraya, 88 lira olan yol parası istisna tutarı ise 126 liraya çıktı. Böylece, aylık 6 bin 240 lira yemek parası, 3 bin 276 lira yol parası ödemesi vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.