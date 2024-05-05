Yemekli düğünler cep yakıyor! Kişi başı fiyat neredeyse 1000 liraya dayandı

05 May 2024 14:11 - Güncelleme : 05 May 2024 14:17

Kabine toplanıyor! Emekli ve dar gelirli için atılacak adımlar masada

Kabine toplanıyor! Emekli ve dar gelirli için atılacak adımlar masada

Ekonomik koşullar ve maliyetlerin hızlı artışı düğün tercihlerini de değiştirdi. Çalgılı, yemekli organizasyonların yerini sade törenler alırken, ‘yemeksiz olmaz’ diyenler de menüleri baştan aşağıya revize ediyor.

EVLENECEKLER KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Hazır yemek sektöründe düğün sezonuyla hareketliliğin artması bekleniyor. Hazır yemek sektörü, yaz aylarıyla artan düğün ve nikah törenleri dolayısıyla talebin iki katına çıkacağını öngörüyor.

Düğün sezonu başlıyor. artan gıda fiyatları yemekli davetlerin maliyetini de arttırdı. Salonlarda yemekli organizasyonların fiyatları artarken, düğün yapacaklara farklı seçenekler sunuluyor.

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, yemekli düğün ve nikah törenlerine ilişkin sektörün beklentilerini değerlendirdi.

DÜĞÜN YEMEKLERİNDE LİSANS UYARISI GELDİ

Düğün sezonunda işleri yemek olmayan fırsatçıların ortaya çıktığını savunan Bozdağ, en çok zehirlenme vakalarının düğün yemeklerinde görüldüğünü söyledi. Bozdağ, bu durumun önüne geçmek için vatandaşları, özellikle YESİDEF'e bağlı ve Tarım ve Orman Bakanlığından lisanslı firmaları tercih etmeleri konusunda uyardı.

DÜĞÜN YEMEKLERİ KİŞİ BAŞI 1000 LİRAYA DAYANDI

Bozdağ, düğün ve nikah törenlerinde sunulan yemek hizmetinin 350 ila 650 lira bandında değiştiğini aktardı. Ordörv tabağının ardından genellikle paçanga böreğinin tercih edildiğini belirten Bozdağ, "Düğün sahipleri et yemeği isterse fiyat 800 liraya çıkıyor. Tavuk yemeği isterse 600 liraya düşüyor. İnsanlar bu ekonomik şartlarda ucuz olduğu için genellikle tavuk tercih ediyor." dedi.

"SEKTÖRÜMÜZ DÜĞÜN SEZONUNA HAZIR"

Federasyona bağlı firmaların büyük bir bölümünün yazın açık alanda hizmet sunduğunu anlatan Bozdağ, "Açık alanda da beş yıldızlı otel konforunda yemek vermeye çalışıyoruz. Bizim sektörümüz düğünler için her zaman hazır. Toplu yemekler gönül rahatlığıyla bizim şirketlerimizden alınabilir." diye konuştu.

“TALEP BU SENE 2 KATA ÇIKABİLİR”

Kovid-19 salgınının ardından, hazır yemek sektörü açısından geçen yılın verimli geçtiğinin altını çizen Bozdağ, "Bu sene ekonomik şartlardan dolayı maliyetler yükselse bile talebin geçen senenin iki katına çıkabileceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.