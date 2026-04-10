Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının tarihleri belli oldu

TÜRMOB'un, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, bu yılın ikinci dönem serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) sınavları 25 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de, yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavlarının da 19-28 Eylül'de Ankara'da yapılacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının tarihleri belli oldu
GİRİŞ:
10.04.2026
09:17
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 09:17

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın ikinci dönem serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) sınavlarının 25 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de, yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavlarının da 19-28 Eylül'de Ankara'da yapılacağını bildirdi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), 2026 yılı ikinci dönem SMMM ve YMM sınavlarının tarihlerini ve başvuru koşullarını duyurdu.
2026 yılı ikinci dönem serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) sınavları 25 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.
SMMM sınavlarına ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 13 Nisan-8 Mayıs, tekrar katılacaklar için 12-19 Haziran olarak belirlendi.
2026 yılı ikinci dönem yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavları 19-28 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek.
YMM sınavlarına ilk kez katılacaklardan 1 Haziran-3 Temmuz, tekrar katılacaklardan da 13-31 Temmuz döneminde başvuru alınacak.
Adaylar, ön başvurularını TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden yapabilecek.
Bilgi

TÜRMOB'un, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 2026 yılı ikinci dönem SMMM sınavları, 25 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 13 Nisan-8 Mayıs, tekrar katılacaklar için 12-19 Haziran olarak belirlendi. İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 8 Mayıs itibarıyla stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olması gerekiyor.

Bu yılın ikinci dönem YMM sınavları da 19-28 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek. YMM sınavlarına ilk kez katılacaklardan 1 Haziran-3 Temmuz, tekrar katılacaklardan da 13-31 Temmuz döneminde başvuru alınacak. İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 3 Temmuz itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olması önem taşıyor.

Adaylar, ön başvurularını TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden yapabilecek. Sınavların yapılacağı yer ve sınav programı daha sonra duyurulacak.

ETİKETLER
#sınav tarihleri
#Mesleki Yeterlilik
#Türmob
#Smmm Sınavı
#Ymm Sınavı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.