Yeni af kanunu geliyor! Vergi borcu, trafik cezası borcu, SGK prim borcu ve kamu borcu olanlara yeni müjde
Yeni torba yasada SGK prim borcu, maliye borcu, 2014 sonrası genel sağlık sigortası borcu ve vergi borcu olanlara müjde geldi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'af geliyor' müjdesi verdi. Ankara'dan aldığı kulis bilgilerini veren İsa Karakaş, af kanunun çıkacağı zamanı söyledi.
Vergi borcu, trafik cezası borcu, prim borcu, devlete olan borçlar için af geliyor. SGK, vergi devlet borç ve cezalarına yeni gelecek af kanunu 2025 yılı mart ayı gibi duyurulacak.
Ankara'dan konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş yeni müjdeyi verdi. Açıklamaları şöyle;
YENİ AF KANUNU MART AYINDAN SONRA İLAN EDİLECEK
"Yeni torba kanunu geldi. Bu kanunda vergi, trafik cezası, kamu ve 2014 sonrası SGK prim borcu olanlara af çıkmadı. Ancak panik yapmaya gerek yok. Ankara’dan aldığım kulis bilgilerine göre, 1 Ocak 2015'ten günümüze kadar herhangi bir Genel Sağlık Sigortası borcu olan, SGK'ya borcu olan, maliye borcu olan, trafik cezaları ve devlete ait olan borçlarla ilgili ayrı bir yasa çıkıyor.
Ayrı bir kanun gelecek. Bu kanun beklentime göre yani bana gelen bilgiye göre 2025 Ocak ayına girdikten sonra
hatta bu Aralık'tan itibaren Merkez Bankası'nın yavaş yavaş faiz indirime gitmesi ile birlikte faizler indikçe Mart veya nisan ayına gelindiği kamuya ilan edilecek.
HÜKÜMET ESNAFIN TALEBİNE DUYARSIZ KALMADI
Özellikle esnafın, küçük işverenlerin talepleri vardı borç yapılandırmasına yönelik. Hükümet buna duyarsız kalmadı. Belirttiğim gibi Mart Nisan veya sonraki birkaç ay içerisinde ayrı bir yapılandırma kanununun çıkacağını kuvvetle muhtemel olarak söyleyebilirim.
ŞU ANKİ TORBA YASADA BU AYRINTIYA DİKKAT
"Şu an çıkan torba yasada SGK prim borcu affı yer aldı. Ancak 31.12.2014 yılında önce borcu olanlara yönelik af geldi. Buranın altının çizilmesi gerek. Yani 31.12.2014’ten sonra borcu olanlar için henüz bir af yok. Ama panik yapmaya gerek. Devlet zaten her sene SGK prim borcu için af çıkarıyor."
Zamaninda sgk prikimi odeyene yuzde 5 yapacsginiza yuzde 10 yapinki duzenli odeyenin bi degeri olsun
Peki ödeyen ne suçu var bu işte
Piyasalar çökmüş, istedikleri kadar yapılandırma yapsınlar, tahsilat oranı %30'u geçmez... '
Af geliyorsa bana akşam icralık olacaksın şu kadar borcun var diyip mesaj gönderiyorsun borç harç toplayim 15 bin yatırıyorum 2 ay sonra af diyorsun nedemek bu dalgamı geciyorsunuz af cikarsa ödememi geri istiyorum aksi taktirde mahkemeye verecegim
Ustadım neden kimse Bağkur borçlarından bahsetmiyorum. Bağkurlular bu ülkenin insanları değil mi. Ona af. Buna af.bagkurluya gelince hava,su.... Lütfen yetkililer sesleniyorum milyonlarca insan geçmişe dönük Bağkur borç yapılandırmasını bekliyor... Lütfen bir an önce konuyu yetkili kişilere iletin.
Tıraş