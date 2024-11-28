Yeni af kanunu geliyor! Vergi borcu, trafik cezası borcu, SGK prim borcu ve kamu borcu olanlara yeni müjde

28 Kasım 2024 14:22 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 14:46

Yeni torba yasada SGK prim borcu, maliye borcu, 2014 sonrası genel sağlık sigortası borcu ve vergi borcu olanlara müjde geldi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'af geliyor' müjdesi verdi. Ankara'dan aldığı kulis bilgilerini veren İsa Karakaş, af kanunun çıkacağı zamanı söyledi.

Vergi borcu, trafik cezası borcu, prim borcu, devlete olan borçlar için af geliyor. SGK, vergi devlet borç​ ve cezalarına yeni gelecek af kanunu 2025 yılı mart ayı gibi duyurulacak.

Ankara​'dan konuşan SGK​ Başuzmanı İsa Karakaş​ yeni müjdeyi verdi. Açıklamaları şöyle;

YENİ AF KANUNU MART AYINDAN SONRA İLAN EDİLECEK

"Yeni torba kanunu geldi. Bu kanunda vergi, trafik cezası, kamu ve 2014 sonrası SGK prim borcu olanlara af çıkmadı. Ancak panik yapmaya gerek yok. Ankara’dan aldığım kulis bilgilerine göre, 1 Ocak 2015'ten günümüze kadar herhangi bir Genel Sağlık Sigortası borcu olan, SGK'ya borcu olan, maliye borcu olan, trafik cezaları ve devlete ait olan borçlarla ilgili ayrı bir yasa çıkıyor.

Ayrı bir kanun gelecek. Bu kanun beklentime göre yani bana gelen bilgiye göre 2025 Ocak ayına girdikten sonra

hatta bu Aralık'tan itibaren Merkez Bankası'nın yavaş yavaş faiz indirime gitmesi ile birlikte faizler indikçe Mart veya nisan ayına gelindiği kamuya ilan edilecek.

HÜKÜMET ESNAFIN TALEBİNE DUYARSIZ KALMADI

Özellikle esnafın, küçük işverenlerin talepleri vardı borç yapılandırmasına yönelik. Hükümet buna duyarsız kalmadı. Belirttiğim gibi Mart Nisan veya sonraki birkaç ay içerisinde ayrı bir yapılandırma kanununun çıkacağını kuvvetle muhtemel olarak söyleyebilirim.

ŞU ANKİ TORBA YASADA BU AYRINTIYA DİKKAT

"Şu an çıkan torba yasada SGK prim borcu affı yer aldı. Ancak 31.12.2014 yılında önce borcu olanlara yönelik af geldi. Buranın altının çizilmesi gerek. Yani 31.12.2014’ten sonra borcu olanlar için henüz bir af yok. Ama panik yapmaya gerek. Devlet zaten her sene SGK prim borcu için af çıkarıyor."