Yeni asgari ücret AK Parti kulislerinde yankılandı! Komisyon toplanmadan pazarlıkta 30 bin lira yankısı

07 Aralık 2024 12:28 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 12:57

Siyasilerden gelen açıklamaların ardından asgari ücrette beklentiler yükseldi. Yeni asgari ücret için süreç salı günü başlıyor. Taraflar masaya oturacak ve 2025 asgari ücret için 3 toplantının ardından karar verecek. Muhalefetin asgari ücret talebi 30 bin lira iken işveren ise yüzde 25 bandında ısrar ediyor. Vatandaş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla heyecanlanmışken Cevdet Yılmaz'ın söylemleriyle yeniden karıştı. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, hem siyasilerin açıklamalarını yorumladı hem de asgari ücrette 30 bin lira beklentisini değerlendirdi.

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Asgari ücret zammı aralık ayı içerisinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği toplantıların ardından netlik kazanacak. 2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç 10 Aralık'ta başlayacak. Milyonlarca vatandaşın gözü de bu toplantılara çevrildi. Yeni asgari ücret zammı için takvim işlerken beklentiler de belli oldu. Erdoğan-Şimşek ekonomi yönetimi asgari ücrette nasıl bir rota izleyecek merak konusu. İşte masadaki zam oranları.

ASGARİ ÜCRET 30 BİN LİRA OLUR MU?

Habertürk'e konuşan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'ın açıklamaları şöyle;

"Asgari ücrette 30 bin lira beklentisi bana göre çok zor. Hatta şöyle söyleyeyim; Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından sonra ben beklentimi 23.000 TL'ye düşürdüm. Çünkü Sayın Cevdet Yılmaz'ın söylemlerinde dikkat ederseniz bir denge vurgusu vardı. Sayın Işıkhan da konuştu. "İkili mekanizma var, çalışanların refahı ve üreticilerin de aynı zamanda sürdürülebilir dengesini göz etmemiz lazım" dedi. Yanlış anlamasın kimse beni. Olması gereken farklı, beklentiler farklı.

YENİ ASGARİ ÜCRET EN AZ 25 BİN TL OLMALI

Olması gereken benim için minimum tutar enflasyon kadar yani yüzde 44 deniyor. Yüzde 44 olması lazım. O da 24 bin 482 yani 25.000. En az 25.000 olması lazım.

Mevcut asgari ücret 17 bin 2 lira. Asgari ücrette beklentiler şu şekilde;

Yüzde 20 olursa 20 bin 402 lira olacak. Bu oran düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Yüzde 25 olursa 21 bin 252 lira olacak.

Yüzde 30 olursa 22 bin 102 lira olacak.

Yüzde 50 olursa 25 bin 503 lira olacak.

Muhalefetin talebi ise 30 bin lira.

EN GERÇEKÇİ ORAN YÜZDE 50 SEVİYESİ

Bu tabloya bakıldığı zaman en gerçekçi olan yüzde 50. Yüzde 44 enflasyona ezdirmeyeceksek bir refah payı da koymamız lazım. O refah payını koyduğumuz zaman minimum yüzde 5'ler civarında o da yüzde 50'ye tekabül ediyor. Bu tartışma götürmez bir şey ama bu sene inanılmaz çok kafalar karışık.

Bu beklenen enflasyon meselesinde şimdi bizim beklenen enflasyonumuz yüzde 21. Dolayısıyla Merkez Bankası 2025 yıl sonu beklenen

enflasyonunu yüzde 21 yaparsak 20 bin 572. Gerçekleşen enflasyon yüzde 44. Onun üzerinden bakarsak 24 bin 482 lira.

Bu iş şöyle başladı; Piyasa beklentisi çok düşük başladı. Beklenen enflasyon zikredilince dendi ki yüzde 20-25 olabilir. Sonra ara dönemde şöyle bir kulis bilgisi geldi; Yüzde 50 gerçekleşen enflasyon alınacak yüzde 50 beklenen enflasyon alınacak. O da neye tekabül eder yüzde 32,5. Bu oran 22 bin 525 yapar.

AK PARTİ KULİSLERİNDE YÜZDE 37 KONUŞULUYOR

Sonra bu beklenti yükseltildi. Cumhurbaşkanının açıklamaları geldi. AK Parti kulislerinde bir iki haftadır yüzde 37 zikrediliyor. Yüzde 37 - 37,5 da kabaca 23 bin 292 eder. Cumhurbaşkanı da çıkar bunu 23.500 tamamlar beklentisi var. Sayın Cevdet Yılmaz'ın çıkıp açıklama yapması aslında bir miktar bu beklentileri bir düşürün demek. Yani biraz fazla bu beklentiler bir iki haftadır yukarı gitti bu kadar olmayabilir. Daha 10 aralık başlamadan piyasayı hazırlama süreci olarak da okudum bu açıklamaları.

En az gerçekleşen kadar bir de üstüne refah payının koyulması bu işin adaletli tarafıdır. Şimdi bazı kesimler asgari ücrete çok zam yapılmasın diyor. Çünkü enflasyonla mücadele ediyoruz, ücretler artarsa hem enflasyonu olur, deniliyor. Evet maliyet oluşturur. Burada özellikle işverenin maliyeti artarsa fiyatlar da artar. O zaman hepimiz enflasyonla mücadele ediyoruz, ücretlere daha az zam yapalım, denilebilir.

CEVDET YILMAZ BEKLENTİYİ DÜŞÜREN AÇIKLAMALAR YAPTI

Cevdet Yılmaz'ın söyleminde şöyle bir şey var; Diyor ki asgari ücret bir minimum göstergedir ve aynı zamanda bir gösterge ücrettir. Dolayısıyla diğer tarafları da etkiliyor gibi bir ekonomi yönetimi tarafında da gidişat var. Şimdi burada sıkıntı şu; Eğer enflasyonla mücadeleye tüm paydaşlar gerçek anlamda katkı sunuyorsa belirli düzeyde ücretlere de yapılacak zamda fedakarlık beklemenin bir

karşılığı olabilir.

Mesela kamuda yeniden değerleme oranı Sayın cevret Yılmaz da değindi. Burada enflasyona mücadele içinde olmak için bir düzenleme yapabiliriz demiş. Dolayısıyla ben bunların hepsini şöyle okuyorum; Yani biz kamu olarak destek vereceğiz. Yeniden değerlemede yüzde 44 oranını aşağı çekeceğiz. Dolayısıyla asgari ücret tarafından da bu anlamda bir fedakarlık bekleyeceğiz olarak yorumluyorum. Piyasayı hazırlama olarak yorumluyorum.

Ben beklentimi söyleyeyim. Yüzde 35'in üstüne çıkacak. O da 23 bin liraya tekabül ediyor. O da maksimum."