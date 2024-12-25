Yeni asgari ücret belli oldu! İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve diğer ödemelerin tutarları belli oldu

25 Aralık 2024 09:23 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 09:30

Asgari ücret 2025 yılı için belirlendi. 1 Ocak tarihinden itibaren asgari ücret 22 bin 104 lira oldu. Böylece asgari ücret yüzde 30 zamlandı. Asgari ücret hem memur ve emekli maaşlarını hem de birçok kalemi etkileyecek. İşte asgari ücretle artan genel sağlık sigortası (GSS) primleri, rapor parası ve iş görmezlik ödeneği, kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği, stajyer ücreti, kıdem tazminatı tabanı, işsizlik maaşı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması ihya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi yeni tutarları.

Toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret belli oldu. 2025 asgari ücret, yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira oldu. İşverene asgari ücret desteği ise 1000 liraya çıkarıldı. Asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte bazı ödeme kalemleri de resmi olarak yükseldi. Genel sağlık sigortası (GSS) primleri, rapor parası ve iş görmezlik ödeneği, kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği, stajyer ücreti, kıdem tazminatı tabanı, işsizlik maaşı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması ihya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi yüzde 30 zamlı rakamlar.

YENİ ASGARİ ÜCRET 22 BİN 104 LİRA OLDU

2025'te geçerli olacak asgari ücret rakamı asgari ücret tespit komisyonu dördüncü toplantısı sonunda belirlendi. Toplantıya TÜRK-İŞ katılmadı. Komisyonda görev yapan işçi temsilcileri de katılım sağlamış ve asgari ücretin 29.583 TL olması gerektiğini ifade etmişlerdi.

Yeni çıkan kararla 2025 yılında asgari ücret, yüzde 30 artışla net 22.104 TL oldu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE HANGİ ÖDEMELER ARTTI?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde değişiklik oldu.

Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişti.

YENİ İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ OLDU?

Şu anda 7 bin 994 lira, en yüksek ise 15 bin 880 TL olarak ödenen işsizlik maaşı ocak ayında asgari ücret oranında artacak. Buna göre; Yüzde 30 artışla 10 bin 393 lira oldu. En yüksek işsizlik maaşı ise 20 bin 644 TL oldu.

YENİ KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Yeni asgari ücretin brütü de 26 bin 4 liraya yükseldi. Böylece asgari ücret üzerinden maaş alan kişilerin alacağı tazminat miktarı da artmış oldu.

Bir yıllık kıdemi bulunan asgari ücretliden damga vergisi kesildikten sonra eline geçecek tazminatı 25 bin 806 lira,

2 yıllık çalışan 51 bin 613 lira,

3 yıllık çalışan 77 bin 419 lira,

4 yıllık çalışan 103 bin 226 lira,

5 yıllık çalışan 129 bin 33 lira,

10 yıllık çalışan 258 bin 66 lira,

15 yıllık çalışan 389 bin 862 lira,

20 yıllık çalışan 516 bin 132 lira,

25 yıllık çalışan ise 645 bin 165 lira hak edecek.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor.

En düşük günlük askerlik, doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 277.20 TL olarak hesaplanacak.

En yüksek günlük askerlik ve doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı ise 2.080 TL olacak.

İHBAR TAZMİNATI

2 Haftalık: 10.223 TL

4 Haftalık: 20.446 TL

6 Haftalık: 30.669 TL

8 Haftalık: 40.892 TL.

YURT DIŞI BORÇLANMASI

Bir günlük yurt dışı borçlanması için de 300,4 TL prim ödeniyor. Asgari ücrete gelen yüzde 30'luk zam​ sonrası bir günlük yurt dışı borçlanması primi de 390,5 TL’ye yükselecek.

STAJYER MAAŞLARI

Mevcut durumda stajyerler 5 bin 100 TL maaş alıyordu. Yeni stajyer maaşı, 6 bin 630 TL oldu.

GSS PRİMLERİ

GSS primi aylık 600 TL olarak uyguluyordu. Yeni GSS primi aylık 781 TL oldu.

ANNELERE İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ

Yeni Tutar: 64.722 TL (112 günlük doğum izni için)

Önceki Tutar: 49.784 TL.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ

Zamdan önce en düşük prim tutarı 6 bin 400 TL, en yüksek prim ise 48 bin TL seviyesindeydi. Yeni asgari ücretle birlikte en düşük prim tutarı 8 bin 321 TL, en yüksek prim ise 62 bin 407 bin TL oldu.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Yeni Tutar: Aylık 12.903 TL

Önceki Tutar: Aylık 9.925 TL.

RAPOR PARASI

Yatarak Tedavi: Günlük 433,42 TL

Ayakta Tedavi: Günlük 577,88 TL.

STAJYER ÜCRETİ