Yeni asgari ücret için kritik karar haftası: 4. toplantı günü için ilk sinyal geldi! Milyonların gözü masada

22 Aralık 2024 14:59 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 16:00

Asgari ücret zammında karar toplantısı bu hafta yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı tarihi ise milyonlar tarafından merakla bekleniyor. 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 10 Aralık'tan itibaren 3 toplantı yapıldı. Ancak bu toplantılarda masaya bir rakam gelmedi. Üçüncü toplantının ardından işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ, taleplerini 29 bin 583 lira olarak açıkladı. Bu hafta ise işverenlerin teklifini duyacağız. Böylece 2025 asgari ücret zam pazarlıkları başlayacak. Asgari ücret 4. toplantı tarihine hakkında ilk sinyal ise kulislere yansıdı.

Yeni asgari ücret ve en düşük emekli maaşı için AK Parti kulislerinde hareketlilik! Ankara’da pazarlık masası ısınıyor

Yeni asgari ücret ve en düşük emekli maaşı için AK Parti kulislerinde hareketlilik! Ankara’da pazarlık masası ısınıyor

İşçi tarafının asgari ücret talebinin yankıları sürerken gözler işveren ve hükümet kanadına çevrildi. Yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payı ile yüzde 74 zam talep eden TÜRK-İŞ, asgari ücret talebini 29 bin 583 TL olarak açıkladı. Kulislere yansıyan son bilgilere göre, patronlar ise 23 - 24 bin aralığında bir ücret istiyor. Türkiye’de milyonlarca çalışanın gözünü kulağını çevirdiği asgari ücrette pazarlık masası ise ısınıyor. Gözler, 4. asgari ücret toplantısında.

İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDA ÇETİN PAZARLIK

Asgari ücret artışı için geri sayım başladı. Enflasyon beklentileri ve detaylarıyla 2025 asgari ücretinin nasıl şekilleneceği hala öngörülemiyor. Düğümü ise son toplantı olan 4. randevu çözecek.

Herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir rakam için çabaladıklarını ifade eden Bakan Vedat Işıkhan, 2002’de 184 lira olan asgari ücretin bugün 17 bin 2 liraya çıkarıldığını hatırlattı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Gelen son kulis bilgisine göre, asgari ücretin salı ya da çarşamba günü belli olması bekleniyor. Salı ya da Çarşamba günü yapılacak olan toplantıda, komisyondan yeni asgari ücret rakamını açıklayacak.

Komisyon, asgari ücretin belirlenmesi sırasında yaşam maliyetleri, istihdam rakamları ve işveren maliyetlerini değerlendirecek. Son toplantının son yılların en çetin pazarlık masası olması bekleniyor.

Ortaya çıkan tahmini rakamlar yaklaşık olarak şöyle: