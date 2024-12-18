Yeni asgari ücret için masaya gelecek teklifi, pazarlık rakamını ve refah payını tek tek açıkladı! İşte en net hesaplama

18 Aralık 2024 10:30 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 10:31

Hem işçiler hem de işverenler, özel sektör çalışanları ve emekliler yeni asgari ücreti dört gözle bekliyor. Asgari ücret tespit komisyonu iki kez bir araya geldi. Ancak bu toplantılarda rakam telaffuz edilmedi. Asgari ücretin açıklanacağı tarih ise belli oldu. Bakan Vedat Işıkhan önümüzdeki haftayı işaret etti. Yarın ise yeni asgari ücret zam pazarlıkları için 3. toplantı yapılacak. Bu toplantıdan ise bir rakam çıkması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, 3. toplantı öncesinde 2025 yılı asgari ücretin ne kadar olacağını duyurdu.

Asgari ücret zammı için bomba kulis: Emin Yılmaz hem oran hem rakam verdi! 'AK Parti tabanı baskı yapıyor'

Asgari ücret zammı için bomba kulis: Emin Yılmaz hem oran hem rakam verdi! 'AK Parti tabanı baskı yapıyor'

Asgari ücrete gelecek zam için hesaplamalar gelmeye devam ediyor. Asgari ücret zammı ikinci toplantısı geride kaldı. Gözler ise üçüncü toplantıya çevrildi. 2025 yılında bir yıl boyunca geçerli olacak yeni asgari ücret için nefesler tutuldu. 19 Aralık Perşembe günü işçi, işveren ve hükümet yeniden bir araya gelecek. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, 3. toplantı öncesinde asgari ücret zammını kuruşu kuruşuna hesapladı. İşte masaya gelecek o rakam.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 3. BULUŞMA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10 Aralık’ta ilk, 16 Aralık’ta ise ikinci kez toplandı. Ancak, her iki toplantıda da herhangi bir rakam açıklanmadı. Üçüncü toplantının 19 Aralık Perşembe günü yapılmasına karar verildi.

YENİ ASGARİ ÜCRETİN AÇIKLANACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücretin açıklanacağı tarih olarak önümüzdeki haftayı işaret etti. Işıkhan, "Önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz. Ücret tekliflerinin komisyona gelmesini bekliyoruz" dedi. İşçilerin sabırsızlıkla beklediği asgari ücret günler sonra belli olacak.

ASGARİ ÜCRET 2025 ZAMMINI HESAPLADI

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, 2025 yılı asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı. Asgari ücretin belirleneceği üçüncü toplantıda düğüm çözülecek. Toplantı öncesi Yılmaz, yüzde 25'lere hazırlanılan ortamda kendi tahminini yüzde 35 olarak açıkladı.

Yılmaz'ın asgari ücret açıklaması şöyle;

"Bakıldığı zaman ABD ve Brezilya'da asgari ücreti hükümet belirliyor. Norveç, Danimarka ve İskandinav ülkelerinde toplu sözleşmeler üzerinden değerlendiriliyor. Almanya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde de ülkemizde olduğu gibi komisyon karar veriyor.

REFAH PAYI BEKLENİYOR

Olması gereken, gerçekleşen enflasyon yani yüzde 44. Bunun üzerine bir refah payı verilebilir. Olacak olan yüzde 30 ila yüzde 40 arasında bir zam.

Yüzde 25 teklif olup yüzde 30'a yükseltilip sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 5 daha takviye yapıp yüzde 35'e çıkacak."

2025 yılında geçerli olacak asgari ücret hesaplamaları şu şekilde: