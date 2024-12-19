Yeni asgari ücret kulisi heyecanlandırdı! Kritik toplantı öncesi en çarpıcı oran

19 Aralık 2024 09:22 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 09:40

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. kez bir araya gelecek. İlk 2 toplantısında rakam telaffuz edilmeyen görüşmelerde gözler üçüncü randevuya çevrildi. 80 milyon tarafından heyecanla beklenen asgari ücret zammında kulis bilgileri gelmeye başladı. TÜRK-İŞ, asgari ücret toplantısı öncesinde bugün Başkanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirecek. Kritik görüşmeler öncesinde yeni asgari ücretin ne kadar olacağı yankılandı. İşte asgari ücret zammı için olası zam senaryoları.

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Asgari ücret​ zammı​ için nefesler tutuldu. İlk toplantısını 10 Aralık’ta, ikinci toplantısını 16 Aralık’ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu​, üçüncü toplantısını bugün saat 11.30’da gerçekleştirecek. Bu kritik toplantıda yeni asgari ücret için tekliflerin masaya gelmesi bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri son hazırlıklarını yaparken asgari ücret zam oranı kulislere yansıdı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün saat 11.30’da yapılacak.

Bu kritik toplantıda rakamların masaya gelmesi bekleniyor. Türkiye​ Gazetesi'nde yer alan habere göre kulislerde asgari ücretin 22-23 bin lira bandında olabileceği yankılandı. Bu oranda bir artış yapılırsa zam oranı yüzde 29,39 ila yüzde 35,27 arasında olacak.

ASGARİ ÜCRET MESAJLARI

Yeni asgari ücret için nefesler tutuldu. Konuyla ilgili özellikle ekonomi yönetimi ve siyaset kanadından gelen mesajlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​, ilk toplantının ardından "denge" mesajı vermişti. Bakan Şimşek ise "Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" açıklamasında bulunmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı açıklamada "Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz. Çünkü bilhassa son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarından en olumsuz etkilenen kesim sabit gelirlilerdir" demişti.

REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Kulislere yansıyan bir diğer bilgi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirlenen orana bir dokunuş yapacağı yönünde. Erdoğan'ın zammı yüzde 35-40 arasına çekebileceği iddia edildi.

Yüzde 35 zam yapılması durumunda asgari ücret 22 bin 952 lira, yüzde 40 zam yapılması durumunda ise 23 bin 802 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET İÇİN KONUŞULAN ZAM ORANLARI