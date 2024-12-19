Yeni asgari ücret kulisi heyecanlandırdı! Kritik toplantı öncesi en çarpıcı oran
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. kez bir araya gelecek. İlk 2 toplantısında rakam telaffuz edilmeyen görüşmelerde gözler üçüncü randevuya çevrildi. 80 milyon tarafından heyecanla beklenen asgari ücret zammında kulis bilgileri gelmeye başladı. TÜRK-İŞ, asgari ücret toplantısı öncesinde bugün Başkanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirecek. Kritik görüşmeler öncesinde yeni asgari ücretin ne kadar olacağı yankılandı. İşte asgari ücret zammı için olası zam senaryoları.
Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. İlk toplantısını 10 Aralık’ta, ikinci toplantısını 16 Aralık’ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını bugün saat 11.30’da gerçekleştirecek. Bu kritik toplantıda yeni asgari ücret için tekliflerin masaya gelmesi bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri son hazırlıklarını yaparken asgari ücret zam oranı kulislere yansıdı.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN ÜÇÜNCÜ RANDEVU
Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün saat 11.30’da yapılacak.
Bu kritik toplantıda rakamların masaya gelmesi bekleniyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre kulislerde asgari ücretin 22-23 bin lira bandında olabileceği yankılandı. Bu oranda bir artış yapılırsa zam oranı yüzde 29,39 ila yüzde 35,27 arasında olacak.
ASGARİ ÜCRET MESAJLARI
Yeni asgari ücret için nefesler tutuldu. Konuyla ilgili özellikle ekonomi yönetimi ve siyaset kanadından gelen mesajlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk toplantının ardından "denge" mesajı vermişti. Bakan Şimşek ise "Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" açıklamasında bulunmuştu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan da asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı açıklamada "Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz. Çünkü bilhassa son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarından en olumsuz etkilenen kesim sabit gelirlilerdir" demişti.
REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?
Kulislere yansıyan bir diğer bilgi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirlenen orana bir dokunuş yapacağı yönünde. Erdoğan'ın zammı yüzde 35-40 arasına çekebileceği iddia edildi.
Yüzde 35 zam yapılması durumunda asgari ücret 22 bin 952 lira, yüzde 40 zam yapılması durumunda ise 23 bin 802 lira olacak.
ASGARİ ÜCRET İÇİN KONUŞULAN ZAM ORANLARI
- Yüzde 32,5: 22 bin 527 lira
- Yüzde 35: 22 bin 952 lira
- Yüzde 36: 23 bin 122 lira
- Yüzde 37: 23 bin 292 lira
- Yüzde 38: 23 bin 462 lira
- Yüzde 39: 23 bin 632 lira
- Yüzde 40: 23 bin 802 lira
- Yüzde 41: 23 bin 973 lira
- Yüzde 42: 24 bin 143 lira
- Yüzde 43: 23 bin 313 lira
- Yüzde 44: 24 bin 483 lira
- Yüzde 45: 24 bin 653 lira
- Yüzde 46: 24 bin 823 lira
- Yüzde 47: 24 bin 993 lira
- Yüzde 48: 25 bin 163 lira
- Yüzde 49: 25 bin 333 lira
- Yüzde 50: 25 bin 503 lira