Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Toplantıya 2 gün kala TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ'ten ortak açıklama

08 Aralık 2024 15:11 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 19:11

Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı heyecanla beklenirken TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun imzasını taşıyan ortak yazılı açıklama geldi. Asgari ücret tespit komisyonu, bu hafta ilk toplantısını yapacak. Toplantı öncesinde TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni asgari ücret için nefesler tutuldu. Gözler salı günü gerçekleşen toplantıya çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde 10 Aralık Salı günü ilk toplantısını gerçekleştirecek. Kritik toplantı öncesi TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun imzasını taşıyan ortak yazılı açıklamada önemli mesajlar verildi.

ASGARİ ÜCRET 2025 MARATONU BAŞLIYOR

Salı günü gerçekleşecek ilk asgari ücret toplantısı öncesi 3 konfederasyonun genel başkanları asgari ücret konusundaki gelişmeleri değerlendirdi. Yapılan ortak açıklamada, işçiler ve aileleri için insana yakışır yaşam düzeyini sağlayacak bir asgari ücret belirlenmesinin milyonlarca işçinin beklentisi ve ortak talebi olduğu vurgulandı. Asgari ücreti belirleme çalışmalarının sadece ücretli kesimi değil, toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirdiği ifade edildi.

"İŞÇİLER ENFLASYONUN SEBEBİ DEĞİL MAĞDURUDUR"

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı;

Enflasyon artışını ücret gelirlerinde gören yaklaşım kabul edilemez. İşçiler enflasyonun sebebi değil mağdurudur. Ülkemizdeki asgari ücret düzeyi AB üyesi çoğu ülkenin gerisindedir. Türkiye'nin rekabet şartları düşük ücret politikasıyla sağlanmamalıdır.

İşçi temsilcileri, 'insan onuruna yaraşır' bir düzeyde asgari ücret belirlenebilmesi için, Komisyon çalışmaları sırasında temel alınması gereken ilkeleri aşağıdaki biçimiyle savunmaktadır: Asgari ücretin saptanmasında Anayasa'da yer alan 'geçim şartları' yaklaşımına öncelikle uyulmalıdır.

Asgari ücret, herhangi bir ayrım yapılmadan yine ulusal düzeyde tek olarak, sosyal bir ücret olarak kabul edilmeli ve buna göre belirlenmelidir. Kamuda geçerli en düşük aylık tutarını asgari ücret belirlenirken de dikkate almalıdır.

Toplumun çoğunluğunun kabul edeceği, işçilerin geçim şartlarını iyileştirecek asgari ücret tespiti bu kapsamda mümkün olacaktır."

TÜRK-İŞ'TEN MÜSİAD'A ASGARİ ÜCRET TEPKİSİ

Zonguldak'ta katıldığı bir programda konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücret ile ilgili, "Rakamdan öte insanın insanca yaşayabileceği ve en azından hayat standartlarına nefes aldıracak ücret olması lazım" diyen Atalay, asgari ücrette yüzde 25'in üzerinde bir artışı doğru bulmayacağını açıklayan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'ya da tepki gösterdi.

Emekli maaşının asgari ücretin altında kaldığını vurgulayan Atalay, "Geçinmeyle ilgili insanların sıkıntısı var. Onun için bizim komisyonun hükümetin önüne götüreceği taleplere kulak verirler, makul rakam gelirse arkadaşlarımız orada olur" diye konuştu.

Emeklilerin 10 yıl öncesine kadar asgari ücretliden yüzde 50 fazla maaş aldığını hatırlatan Atalay, "Bu ücret kabul edilir bir ücret değil, 17 bin lira, emekli 12 bin lira para alıyor. Hiç kabul edilir ücret değil. Kamuoyunda açıklanıyor, öngörülen enflasyon mu, yaşanan enflasyon mu? İkisinin de kabul edilir bir tarafı yok. Asgari ücretle ilgili öyle bir noktaya geldik ki bundan 10 sene evvel emekli asgari ücretten yüzde 50 fazla alıyordu. Şu anda emekli asgari ücretin altında alıyor. Yani bu ülkede emekli de bizim insanımız, asgari ücretli de bizim insanımız ama bu komisyon görüşmelerinde işte bize deniyor ya bunlarla ilgili şimdi grev yapabilir misin? Grevi kendi işçinle yaparsın, üyenle yaparsın. Bunlar ilgili, bizim öyle bir imkanımız yok" ifadelerine yer verdi.



