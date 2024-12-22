Yeni asgari ücret ve en düşük emekli maaşı için AK Parti kulislerinde hareketlilik! Ankara’da pazarlık masası ısınıyor

22 Aralık 2024 10:03 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 10:07

Yeni asgari ücret için pazarlık sürecinin sonuna geliniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu hafta 3 toplantı gerçekleştirdi. Ancak bu üç toplantıda da taraflardan bir rakam gelmedi. Ardından TÜRK-İŞ asgari ücret için taleplerinin yüzde 74 zam ile 29 bin 583 lira olduğunu açıkladı. Bu hafta ise işveren tarafı 2025 yılında uygulanacak asgari ücret için taleplerini sunacak. Milyonları ilgilendiren asgari ücret bu hafta pazarlıkların ardından ilan edilecek. Masada ise yüzde 25'ten başlayıp oluşması beklenen yüzde 45 civarındaki enflasyon oranına kadar bir zam pazarlık skalası var. İşte asgari ücret ve emekli maaşında Ankara'dan sızan son kulisler.

Asgari ücret ve emekli maaşı zammı için son günler. 2025 yılı asgari ücretini belirlemek adına dördüncü toplantı için taraflara çağrı yapılacak. Net bir zam oranını tahmin etmek oldukça zorlaştığı şu dönemde yeni asgari ücret, emekli ve memur zamları için beklentiler kulislerde yankılanmaya başladı. Gelen son bilgilere göre, önümüzdeki hafta netleşmesi beklenen 2025 asgari ücret rakamının yanı sıra 700 lira olan asgari ücret işveren desteğinin de artırılacağı konuşuluyor.

ASGARİ ÜCRETTE TARAFLARIN PAZARLIĞI BAŞLIYOR

Üçüncü toplantının ardından işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ asgari ücrette işçilerin talebinin 29 bin 583 lira olduğunu açıkladı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, TÜRK-İŞ’in 29 bin 583 lira olarak talep ettiği yeni asgari ücretin 22-24 bin lira arasında sonuçlanabileceği bekleniyor.

Zam oranına ilişkin yüzde 25'ten başlayıp oluşması beklenen yüzde 45 civarındaki enflasyon oranı ve refah payının eklenmesiyle birlikte bir rakamın oluşması bekleniyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET BU HAFTA BELLİ OLACAK

Bu hafta yeni asgari ücret belirlenip kamuoyuna ilan edilecek. Ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak.

İŞÇİ TARAFI MASADAN KALKABİLİR

İşçiyi temsilen masada olan TÜRK-İŞ strateji uyguladığı gerekçesi ile 19 Aralık'ta düzenlenen üçüncü komisyon toplantısının bitimine kadar talebini açıklamadı. Tepki çeken TÜRK-İŞ, rakam konuşulmayan toplantının ardından talebini bir basın duyurusuyla aktardı.

TÜRK-İŞ’in yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payı ile beraber yüzde 74 zam ile talep ettiği yeni asgari ücret 29 bin 583 lira oldu.

Önümüzdeki hafta TİSK, buna karşı bir rakam getirecek, arada bir uzlaşı sağlanamaz ise önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da ikili mutabakatla yani hükümet ve işveren ile bir asgari ücret çıkacak.

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN DESTEĞİ ARTACAK MI?

Komisyonda dördüncü randevuda özellikle kurumlardan gelecek veriler değerlendirilecek. AK Parti kulislerinde işverene verilen 700 lira asgari ücret desteğinin artırılması da gündemde. Gelen bilgilere göre yeni asgari ücret rakamı belirlendikten sonra destek miktarında artış yapılacak ve bu konuyla ilgili bir yasa çıkarılacak.

Asgari ücrette ihtimaller şöyle;

Yüzde 25 ZAM: 21 bin 252,5 ₺

21 bin 252,5 ₺ Yüzde 26 ZAM: 21 bin 422,52 ₺

21 bin 422,52 ₺ Yüzde 27 ZAM: 21 bin 592,54 ₺

21 bin 592,54 ₺ Yüzde 28 ZAM: 21 bin 762,56 ₺

21 bin 762,56 ₺ Yüzde 29 ZAM: 21bin 932,58 ₺

21bin 932,58 ₺ Yüzde 30 ZAM: 22 bin 102,6 ₺

22 bin 102,6 ₺ Yüzde 31 ZAM: 22 bin 272,62 ₺

22 bin 272,62 ₺ Yüzde 32 ZAM: 22 bin 442,64 ₺

22 bin 442,64 ₺ Yüzde 33 ZAM: 22 bin 612,66 ₺

22 bin 612,66 ₺ Yüzde 34 ZAM: 22 bin 782,68 ₺

22 bin 782,68 ₺ Yüzde 35 ZAM: 22 bin 952,7 ₺

22 bin 952,7 ₺ Yüzde 36 ZAM: 23 bin 122,72 ₺

23 bin 122,72 ₺ Yüzde 37 ZAM: 23 bin 292,74 ₺

23 bin 292,74 ₺ Yüzde 38 ZAM: 23 bin 462,76 ₺

23 bin 462,76 ₺ Yüzde 39 ZAM: 23 bin 632,78 ₺

23 bin 632,78 ₺ Yüzde 40 ZAM: 23 bin 802,8 ₺

23 bin 802,8 ₺ Yüzde 41 ZAM: 23 bin 972,82 ₺

23 bin 972,82 ₺ Yüzde 42 ZAM: 24 bin 142,84 ₺

24 bin 142,84 ₺ Yüzde 43 ZAM: 24 bin 312,86 ₺

24 bin 312,86 ₺ Yüzde 44 ZAM: 24 bin 482,88 ₺

24 bin 482,88 ₺ Yüzde 45 ZAM: 24 bin 652,9 ₺

24 bin 652,9 ₺ Yüzde 46 ZAM: 24 bin 882,92 ₺

24 bin 882,92 ₺ Yüzde 47 ZAM: 24 bin 992,94 ₺

24 bin 992,94 ₺ Yüzde 48 ZAM: 25 bin 162,96 ₺

25 bin 162,96 ₺ Yüzde 49 ZAM: 25 bin 332,98 ₺

25 bin 332,98 ₺ Yüzde 50 ZAM: 25 bin 503 ₺

25 bin 503 ₺ Yüzde 51 ZAM: 25 bin 673,02 ₺

25 bin 673,02 ₺ Yüzde 52 ZAM: 25 bin 843,04 ₺

25 bin 843,04 ₺ Yüzde 53 ZAM: 26 bin 013,06 ₺

26 bin 013,06 ₺ Yüzde 54 ZAM: 26 bin 183,08 ₺

26 bin 183,08 ₺ Yüzde 55 ZAM: 26 bin 353,1 ₺

26 bin 353,1 ₺ Yüzde 56 ZAM: 26 bin 523,12 ₺

26 bin 523,12 ₺ Yüzde 57 ZAM: 26 bin 693,14 ₺

26 bin 693,14 ₺ Yüzde 58 ZAM: 26 bin 863,16 t

26 bin 863,16 t Yüzde 59 ZAM: 27 bin 033,18 ₺

27 bin 033,18 ₺ Yüzde 60 ZAM: 27 bin 203,2 ₺

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN KONUŞULAN SON RAKAM

AK Parti kulislerinde en düşük emekli aylığının 14 bin 200 liraya yükselebileceği yankılandı. En düşük emekli aylığındaki artış oranında asgari ücrete yapılacak artışın da etkili olması bekleniyor.

AK Parti kaynakları, en düşük emekli aylığının 14 bin 200 liraya yükseltilebileceği tahminini yaptı. Mevcut bütçe imkanları dahilinde en düşük emekli aylığının 13 bin 500 -14 bin 200 lira arasında bir rakam olabileceği vurgulanıyor.