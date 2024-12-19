Yeni asgari ücret zam pazarlıkları için son randevu: Tespit komisyonu 3. toplantısı bitti

19 Aralık 2024 11:46 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 13:07

Asgari ücret 3. toplantısı bitti. Gözler Ankara'ya çevrildi. Yeni asgari ücret günler sonra belli olacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, zam oranı için üçüncü kez pazarlık masasına oturdu. Milyonları ilgilendiren 2025 asgari ücret zammı sadece asgari ile çalışanları değil tüm işgücü piyasasını, emeklileri, memurları, sosyal yardım ödemesi alan herkesi ilgilendiriyor. Üçüncü toplantı sonrası yapılan açıklamada ise toplantıda ilk kez rakam konuşulduğu aktarıldı.

TÜRK-İŞ yeni asgari ücret için son hazırlıklarını yaptı! Toplantı öncesi kritik mesaj: "Her şeyimiz hazır"

TÜRK-İŞ yeni asgari ücret için son hazırlıklarını yaptı! Toplantı öncesi kritik mesaj: "Her şeyimiz hazır"

Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu 3'üncü kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​'ın başkanlığında bugün 11.45'te başlayan üçüncü pazarlık randevusunda asgari ücret zammına dair tablonun netleşmesi bekleniyor. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesi aşamasında vatandaşın gözü Ankara​'dan çıkacak kararda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün masaya rakam sundu. Konuyla ilgili ayrıntıların ilerleyen dakikalarda gelmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI​ 3. TOPLANTISI SONA ERDİ

İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için kolları sıvadı. İlk toplantı 10 Aralık'ta, ikinci toplantı 16 Aralık'ta gerçekleşti. Her iki toplantıda da rakam telaffuz edilmedi.

Komisyonun, üçüncü toplantısında işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ​ temsil etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da üçüncü toplantı için artık tarafların tekliflerini beklediklerini ifade etmişti. Üçüncü toplantı sonrası yapılan açıklamada ise toplantıda ilk kez rakam konuşulduğu aktarıldı.

İKİNCİ TOPLANTIDA NELER OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK sunum gerçekleştirdi. İşçi ve işveren temsilcileri de görüşlerini dile getirdi. Ancak herhangi bir rakam telaffuz edilmedi.

Toplantı sonrası konuşan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, pazarlık rakamını işveren veya hükümet temsilcilerinden beklediklerini ifade etti.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu toplantının asgari ücret pazarlıklarında son toplantı olması bekleniyor. Düğümü çözecek toplantıda asgari ücret için taraflar tekliflerini sundu.

TÜRK-İŞ bugün toplantı öncesi bir araya geldi ve talep edeceği rakamı belirledi. Bu toplantıda işveren tarafının rakam belirtmesinin ardından TÜRK-İŞ de talebini söyleyeceğini ifade etti.

Bakan Işıkhan, yeni asgari ücretin açıklanacağı tarihe dair önümüzdeki haftayı işaret etti. Tarafların rakam üstünde bugün anlaşıp haftaya kamuoyuna duyurması bekleniyor. Ancak bugün için en azından masaya sunulan teklifler adına bir açıklama bekleniyor.

ANKARA'DA KONUŞULAN RAKAMI AÇIKLADI

Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, kulislerde en çok konuşulan rakamları ve en güçlü ihtimali açıkladı.

Güldağ, şunları söyledi:

“Şu anda benim gördüğüm Ankara’daki kulislere bakılırsa 24 bin liraya doğru giden bir açılım var. Bu da neredeyse yüzde 40’ları buluyor. Ankara’dan takip etmeye çalışıyoruz. Yüzde ve oran verilmedi diye bir açıklama yapıldı. Doğru. Resmi olarak oran verilmemiştir ama orada bir takım görüşmeler ve temalar oluyor. Birtakım istekler de var.

Bir üçe bölünmüşlük var. Bir kısım ‘27-28 bin bandında kalmalı ki program desteklensin, yoksa bu enflasyonla, dezenflasyon programını sekteye uğratır. Hasar verir’ deniyor. Yüzde 35’in mutlaka olması gerektiğini savunanlar var. Bir de 'Yeniden Değerleme Oranı yüzde 44 zaten biz niye tutuyoruz. Yüzde 45 en az olmalı’ diyenler var. Ama ben sayın Şimşek’in o 'yüzde 45 en az olmalı' diyenler tarafında olduğunu çok düşünmüyorum. ”

ASGARİ ÜCRET BİRÇOK KALEM VE ÖDEMEYİ ETKİLEYECEK

Belirlenecek asgari ücret rakamı, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi de etkileyecek.

2024 yılında bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Bir işçinin işverene toplam maliyeti ise 23 bin 502 lira 94 kuruş.

Asgari ücret zammı için tüm ihtimaller şöyle;