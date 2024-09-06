Yeni asgari ücret zammı tahmini belli oldu! Uzman isim net rakam verdi

06 Eylül 2024 12:37 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 12:42

Yeni Orta Vadeli Program dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlandı. OVP'de en çok dikkat çeken konu ise milyonların maaşını etkileyecek enflasyon tahmini oldu. Yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 33’ten yüzde 41,5 çıkarılmasıyla asgari ücret zammı için yapılan hesaplar değişti. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücrete 2025 Ocak ayında yapılacak zammı açıkladı.

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Yeni Orta Vadeli Program’da enflasyon tahmini yüzde 33’ten yüzde 41,5’e çıkarıldı. Tahminlerin yukarı yönlü revize edilmesi asgari ücret zammı için beklentileri değiştirdi. İşte SGK Uzmanından asgari ücret için yeni tahmin…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 20 BİN TL TAHMİNİ

SGK Uzmanı Özgür Erdursun sosyal medya hesabından milyonların maaşını etkileyecek zam oranını hesapladı. Erdursun 2025 yılı Ocak ayından asgari ücretin 20 bin TL’ye kadar yükselebileceğini öngörerek şu ifadeleri kullandı:

"Orta Vadeli Programa göre 2024 Enflasyon beklentisi %41.5 çıkarsa SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine %13.5, Memur ve Memur Emeklilerine %10 Enflasyon farkı çıkar!

2025 Enflasyon beklentisine göre Asgari Ücrete artış yapılırsa (OVP 2025 Enflasyon Hedefi %17.5) Asgari Ücret 20.000₺ olur!"

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Uzman isim Ocak 2025’te SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin de alabileceği zam oranını hesapladı. Erdursun’a göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için 2025 yılı zammının yüzde 13,5 seviyelerinden olacak.

Tahminlerin gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklileri için zam oranı ise yüzde 10 şeklinde belirlenecek. Bu oranlar yılsonu enflasyonuna göre belirlenecek.

20 BİN TL GÜNDEMDE

Ekonomist Şeref Oğuz da OVP’de açıklanan enflasyon tahminine göre, asgari ücrete 2025 yılından gelecek zam oranını açıkladı. Oğuz’un tahminine göre, asgari ücret 2025’te 20 bin TL olacak.