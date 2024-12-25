Yeni asgari ücretin sonundaki 4 liranın perde arkası ortaya çıktı! İşte 4 liralık ilginç detay

25 Aralık 2024 17:12 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 17:14

Yeni asgari ücret 2025 yılı için belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. kez toplandı ve asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Geçen yılın asgari ücreti olan 17 bin 2 liradaki 2 TL gibi bu sene de 22 bin 104 liranın 4 TL'si merak konusu oldu. Yeni asgari ücretin sonundaki 4 liranın perde arkasını ünlü ekonomist açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​, yeni yılda geçerli olacak olan asgari ücret zammının net ve brüt tutarını açıkladı. Yeni yılda asgari ücret brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net 22 bin 104 lira 67 kuruş oldu. Rakamın açıklanmasının ardından asgari ücretin neden net 22 bin lira değil de 22 bin 104 lira 67 kuruş olduğu merak ediliyor.

YENİ ASGARİ ÜCRETTE 4 LİRANIN HİKAYESİ

2025 yılında da asgari ücretteki birler hanesindeki 4 liranın neden var olduğu sorgulanmaya başlandı. Aynı merak, 2024'teki 17 bin 2 liralık asgari ücretteki 2 lira için de söz konusu olmuştu.

Ensonhaber'e konuşan Ekonomist Dr. Selçuk Gülten, bunun nedenini açıkladı. Gülten'in açıklamasına göre, Bu 2 ya da 4 liralar, aylık çalışma gün sayısını bulmak için 30'a bölünme zorunluluğundan kaynaklanıyor. Bu küsuratlar olmadan toplam rakam 30'a bölünemiyor.

Açıklaması şöyle;

"Aslında asgari ücretin günlük olarak açıklanması gerekiyor ancak uygulamada aylık açıklanıyor. Aylık açıklanan rakamda günlük ücret hesabının yapılması ve 30'a bölünebilmesi için ise bu fazlalıkların olması normal. Yoksa aylık rakam 30'a tam olarak bölünemez ve hesaplamalar günlük üzerinden yapılamaz. SGK, asgari ücretin günlük rakamını 866,83 TL olarak hesapladı."