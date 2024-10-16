Yeni asgari ücrette rakam sağanağına hazır olun! Ekonomi yazarı hükümetin neye göre zam yapacağını açıkladı

16 Ekim 2024 10:33 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:34

Milyonlarca özel sektör çalışanı ve asgari ücretli 2025 yılı zam oranını dört gözle bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanacak. Milyonların geliri Ocak 2025'te artacak. Ancak artışın ne kadar olacağı üzerinde tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. 2025 yeni asgari ücret zammı için komisyonunun masasında öne çıkan rakamlar paylaşılmaya başlandı. Ekonomim yazarı Şeref Oğuz bugün yayınlanan köşe yazısında 'Asgari ücrete enflasyon telafisi gelir mi' sorusuna cevap verdi.

Erken emekli olmak isteyenler için son fırsat: Asgari ücret 2025 zammıyla tam 23 bin TL artacak! Ucuz emeklilik yolunu kaçırmayın

Erken emekli olmak isteyenler için son fırsat: Asgari ücret 2025 zammıyla tam 23 bin TL artacak! Ucuz emeklilik yolunu kaçırmayın

Asgari ücret tartışmaları başladı. Yeni yıla kısa bir süre kala milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı son dakika haberleriyle gündemden düşmüyor. Yeni yıla kısa bir zaman kala milyonlarca çalışan ve işveren asgari ücret 2025 zammına odaklandı. Asgari ücret zammında kritik bir köşe yazısı yayınlayan Ekonomim yazarı Şeref Oğuz asgari ücrete enflasyon telafisine dikkat çekti.

OLMASI GEREKEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI

2025 yılı yeni asgari ücret için aralık ayının ilk haftasında asgari ücret tespit komisyonu toplanacak. Hükümet şimdiden emekli maaşı ve asgari ücret zammı için çalışmalara başladı. İşte 2025 yılı asgari ücret zammı ile ilgili son kulis bilgileri.

Ekonomim yazarı Şeref Oğuz asgari ücrete enflasyon telafisine dair köşe yazısından öne çıkanlar şöyle;

"Asgari ücret odaklı pazarlıklar, geçmişe nazaran daha çetin geçecek. Rakam sağanağına hazır olun. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve kamu tarafları arasındaki pazarlıkla belirlenir. Müzakereler genelde çetin geçer ve son sözü Cumhurbaşkanı söyler.

HÜKÜMET ENFLASYONA GÖRE ZAM YAPMA NİYETİNDE

Hükümet, beklenen enflasyona göre zam yapmak istiyor. Ama %17,5’lik zam kabul edilesi değil. Şu anda 17,002 liralık ücretin 20 bine çıkması demek. Beklenti; 23-25 bin lira arasında gerçekleşeceği… 25 bin lira olması halinde %47’lik zam olacak ki işverenler bu rakamı son derece maliyetli buluyor.

Yılbaşında 17,002 liralık alım gücü bugün TÜİK’e göre 12,514 liraya indi. İlan edildiği günkü alım gücünü koruyabilmesi için asgari ücretin 16,982 lira olması gerekir. ENAG’a göre alım gücü bugün 11,382 lira, olması gereken; 25 bin 398 lira.

Nitekim son genel seçimde yüksek zam verilmesine rağmen, yerel seçimde asgari ücrete düşük zam gelmesi, iktidara belediyeleri kaybettirmişti. Fakat 2028’e dek genel ve yerel seçim yok. Erken seçim de gündemde değil. Hal böyle iken iktidar neden asgari ücretliye veya emekliye zam versin ki."