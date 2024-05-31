Yeni dönem başlıyor, kriptodan kamuya milyon TL'lik kaynak gelecek

31 May 2024 09:36 - Güncelleme : 31 May 2024 09:37

Kripto varlıklara yönelik kanun teklifinin dün Meclis’tan geçmesinin ardından yeni dönem merak edilmeye başlandı. Maliye Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’deki kripto varlıkların cari değeri 7,1 milyar dolar olurken yurt içinde yaklaşık 21 milyon kripto varlık yatırımcısının olduğu öğrenildi.

KAMUYA 100 MİLYON LİRA GELİR

Düzenlemenin hayata geçmesiyle SPK ve TÜBİTAK’a da belli oranda gelirlerden ödeme yapılacak. Her iki kuruma da ödenecek yüzde 1’lik pay ile ilgili de hesaplama yapıldı.

10 kripto varlık alım satım platformundan edinilen verilere göre 2023 yılı için platformların faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin toplamı yaklaşık 5 milyar lira olduğu ifade edildi. Söz konusu tutar üzerinden hesaplama yapıldığında ilk yıl yaklaşık 100 milyon lira tutarında bir gelir etkisi öngörüldü.

7 MİLYAR DOLARLIK VARLIK MEVCUT

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilk aşamada 10 ila 20 kadar platformun yetkilendirilmesi öngörülüyor. İlaveten ilk aşamada 5 ila 10 bankanın saklama lisansı alması bekleniyor.

Bu kapsamda söz konusu şirketlere faaliyet harcı verilmesi suretiyle ilk aşamada 11 milyon 243 bin lira ila 22 milyon 486 bin lira aralığında bir kamu geliri elde edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, mevcut durumda platformlarda yaklaşık olarak 7 milyar dolar tutarında varlığın saklandığı kaydedildi. Yapılan hesaplama sonucunda; bilgi talep edilen 10 kripto varlık alım satım platformunun toplam kripto varlıklarının, yüzde 29,6’sını en yüksek kapitalizasyona sahip olan üç kripto varlığın oluşturduğu anlaşıldı.