Yeni dünya Boğaziçi Zirvesi'nde masaya yatırılacak

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen Boğaziçi Zirvesi'nin 16’ncısı Kasım ayında yapılacak. Dünyanın zorlu bir küresel süreçten geçtiğini ve bu zorlukların kısa sürede bitmeyeceğini ifade eden UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, yeni bir dünyanın kurulduğu bu dönemde zirveyi 'Küresel Zorluklar; Yeni Gerçeklere Uyum' teması ile yapmaya karar verdiklerini söyledi. Bu sene 70'e yakın ülkeden katılımcı beklediklerini ve üç gün boyunca İstanbul'u yine dünyanın gündemine taşıyacaklarını belirten Özgencil, "Geçtiğimiz 15 sene boyunca Türkiye'ye henüz gelmemiş üst düzey bürokratları, iş insanlarını, siyasileri ve devlet adamlarını bu zirve vasıtasıyla İstanbul'a getirip bir tanıtım elçisi gibi çalıştık. Dünyanın içinden geçtiği bu zorlu dönemde düzenleyeceğimiz paneller ve konferanslarla yeni dünyaya ışık tutacağız." dedi.

Boğaziçi Zirvesi'nin 16'ncısı bu yıl ‘Küresel Zorluklar; Yeni Gerçeklere Uyum' temasıyla gerçekleştirilecek. Zirveyi ilk düzenlemeye başladıkları andan itibaren sürdürülebilir olmasına çok önem verdiklerini bu sene 16'ncı kez düzenleyeceklerini ifade eden UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, 70'e yakın ülkeden 140 kişiden fazla katılım beklediklerini söyledi. Zirvenin bu sene 5-7 Kasım tarihlerinde düzenleneceği bilgisini veren Özgencil, Ortadoğu ve Avrupa coğrafyasının yanında bu sene Latin Amerika ve Güney Afrika'dan da önemli katılımcılar beklediklerini söyledi. Özgencil, geçtiğimiz yıl düzenlenen zirveyi konuşmacılar hariç üç gün boyunca 1.700 katılımcının takip ettiğini, bu sene ise katılımın geçen senenin üzerinde olmasını beklediklerini kaydetti.

'YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR'

Dünyanın hem ekonomik hem siyasi zorluklar yaşadığını ve bu zorlukların kısa bir sürede aşılamayacağından hareketle ‘Küresel Zorluklar; Yeni Gerçeklere Uyum' temasını belirlediklerini ifade eden Özgencil, "ABD Başkanı'nın farklı farklı ülkelerle ilgili sözleri var, savaşlar hala sürüyor, İsrail-Gazze ve Rusya-Ukrayna olayları devam ediyor, yarın neye uyanacağımızı bilmeyecek bir duruma geldik. Şu anda son derece kaotik bir ortamdan geçiyoruz ve gözlerimizin önünde yeni bir dünya kuruluyor." dedi.

15 yıldır düzenledikleri sektörel panellerin dünyada ses getirdiğini ve bu sene de bu konuda iddialı olduklarını ifade eden Özgencil, "Ekonomi ana başlığı adı altında sermaye piyasası, fintech, ekonomi ve bankacılık alanında üç tane panel düzenleyeceğiz. Yapay zeka konusunda da yapay zekanın iş dünyasına etkisi, sağlığa etkisi, liderlik ve etik değerlere olan etkisi olmak üzere üç tane panel gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra güvenlik ve savunma sanayi, enerji, eğitim, gıda, tarım ve su, kurumsal yönetişim, iş gücünde kadın ve spor gibi panellerimiz de olacak. Bu sene iki tane de bölgesel etkinliğimiz var. Odak ülke büyük bir olasılıkla Güney Afrika olacak ve oradan gelecek siyasiler, bürokratlar ve iş dünyasının aktörleri ile önemli bir panel düzenleyeceğiz. Ayrıca Latin Amerika'daki misafirlerimiz için de Latin Amerika paneli yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

'ÇOK ÖNEMLİ İŞ BİRLİKLERİNE İMZA ATILDI'

Türkiye'de bu işe değişik bir uluslararası marka değeri olan bir fikir kulübü yaratmak için yola çıktığını kaydeden Özgencil, şöyle devam etti:

"Ama Boğaziçi Zirvesi her sene üzerine koyarak gelişti. Hem düzenlediğimiz panellerle üç gün boyunca dünyanın odağını İstanbul'a çekmeyi başardık hem de yarattığımız network ile çok önemli B2B görüşmeleri ve iş bağlantıları gerçekleşti. Bizim toplantılarda önce tanışmalar, ardından görüşmeler oluyor ve B2B toplantıları yapılıyor. İyi niyet mektupları imzalanıyor, aradan ortalama 7-8 ay geçtikten sonra işler realize oluyor ve bize geri dönüş yapılıyor. Bir önceki sene iş birliği yapan firmalar bir sonraki sene tekrar katılıyor ve bize yaptıkları iş birlikleri ile ilgili bilgi veriyor. Boğaziçi Zirvesi bir düşünce kuruluşu olarak ortaya çıkmasına karşın ekonomik olarak da, özellikle büyük firmalar bazında çok önemli bir katma değer yarattı, iş birliklerinin önünü açtı. Ayrıca geçtiğimiz 15 sene boyunca Türkiye'ye henüz gelmemiş üst düzey bürokratları, iş insanlarını, siyasileri ve devlet adamlarını bu zirve vasıtasıyla İstanbul'a getirip bir tanıtım elçisi gibi çalıştık. Dünyanın içinden geçtiği bu zorlu dönemde düzenleyeceğimiz paneller ve konferanslarla yeni dünyaya ışık tutacağız."