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Yeni düzenleme elektrikli aracını evinden şarj edenleri üzecek: O tarihten itibaren devlet desteği kalkacak

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
18 Kasım 2024 16:31 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 16:32
Yeni düzenleme elektrikli aracını evinden şarj edenleri üzecek: O tarihten itibaren devlet desteği kalkacak

Elektrikli araç sahiplerini üzecek haber geldi. 1 Ocak 2025'ten sonra yıllık elektrik tüketimi 5 bin kilovatsaatin üzerinde olan tüketiciler, devlet desteği alamayacak. Elektrik faturalarında yeni tarife dönemi başlıyor. Düzenleme yaklaşık 40 milyon aboneyi kapsıyor.

Elektrikli araç sahiplerine sağlanan devlet desteği tarih oluyor. 1 Ocak 2025 itibariyla, yıllık elektrik tüketimi 5 bin kilovatsaatin üzerinde olan tüketiciler, devletin sağladığı destekleri alamayacak.  Dolayısıyla aylık ortalama 417 kWh enerji tüketimi olan aboneler yeni düzenlemeden etkilenecek. 

Yeni düzenleme elektrikli aracını evinden şarj edenleri üzecek: O tarihten itibaren devlet desteği kalkacak - 1. Resim

ARACINI EVDEN ŞARJ EDENLER DİKKAT

Elektrik faturalarında yeni tarife dönemi başlıyor. Yaklaşık 40 milyon aboneyi kapsayan düzenlemede 5 bin kWh limitini aşan tüketiciler gerçek maliyet üzerinden ödemeleri yapılacak.

1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak uygulamayla yıllık tüketimi5 bin kilovaatsaat (kWh) olan tüketiciler devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak.

Yeni düzenleme elektrikli aracını evinden şarj edenleri üzecek: O tarihten itibaren devlet desteği kalkacak - 2. Resim

FATURA MALİYETLERİ YÜKSELECEK

Ekonomim'de yer alan habere göre, bu durum elektrikli aracını evinden şarj edenler için daha büyük bir sorun olacak. Örnek olarak; Bir Togg T10X sahibi, aracını evden şarj ederek kilometre başına sadece 0.53 TL harcıyor. Ancak yeni düzenleme ile bu maliyet 1 TL’nin üzerine çıkabilir.

Yeni düzenleme elektrikli aracını evinden şarj edenleri üzecek: O tarihten itibaren devlet desteği kalkacak - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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