Yeni düzenleme elektrikli aracını evinden şarj edenleri üzecek: O tarihten itibaren devlet desteği kalkacak

18 Kasım 2024 16:31 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 16:32

Elektrikli araç sahiplerini üzecek haber geldi. 1 Ocak 2025'ten sonra yıllık elektrik tüketimi 5 bin kilovatsaatin üzerinde olan tüketiciler, devlet desteği alamayacak. Elektrik faturalarında yeni tarife dönemi başlıyor. Düzenleme yaklaşık 40 milyon aboneyi kapsıyor.

Elektrikli araç sahiplerine sağlanan devlet desteği tarih oluyor. 1 Ocak 2025 itibariyla, yıllık elektrik tüketimi 5 bin kilovatsaatin üzerinde olan tüketiciler, devletin sağladığı destekleri alamayacak. Dolayısıyla aylık ortalama 417 kWh enerji tüketimi olan aboneler yeni düzenlemeden etkilenecek.

ARACINI EVDEN ŞARJ EDENLER DİKKAT

Elektrik faturalarında yeni tarife dönemi başlıyor. Yaklaşık 40 milyon aboneyi kapsayan düzenlemede 5 bin kWh limitini aşan tüketiciler gerçek maliyet üzerinden ödemeleri yapılacak.

1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak uygulamayla yıllık tüketimi5 bin kilovaatsaat (kWh) olan tüketiciler devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak.

FATURA MALİYETLERİ YÜKSELECEK

Ekonomim'de yer alan habere göre, bu durum elektrikli aracını evinden şarj edenler için daha büyük bir sorun olacak. Örnek olarak; Bir Togg T10X sahibi, aracını evden şarj ederek kilometre başına sadece 0.53 TL harcıyor. Ancak yeni düzenleme ile bu maliyet 1 TL’nin üzerine çıkabilir.