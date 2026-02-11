Yeni emekli bayram ikramiyesi 2026 düzenlemesi! 4A, 4B ve 4C emekli bayram ikramiyeleri 2026 ne kadar olacak?

Ramazan Bayramı’na kısa bir zaman kala emekliler, bayram ikramiyelerine odaklandı. SSK, Bağ-Kur emeklilerine gelen zam oranı 12,48 olurken memur emeklileri ise 18.6 oranında zam aldı. En düşük emekli aylığı ise yapılan düzenlemeyle beraber 20 bin lira seviyesine yükseltildi. Üç günlük bayram tatili bu yıl 20 Mart’ta başlayacak. Bayram öncesinde emekliler ise çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için bayram ikramiyelerinden yararlanacak. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar hisse oranlarına göre %25, 50 ve 75 oranında ikramiye ödemelerinden faydalanacak. Şehit yakınları ve gaziler, iş göremezlik geliri alanlar, yaşlılık maaşı ödemelerinden faydalananlar da benzer şekilde ikramiye ödemesi alabilecek. Bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl %33 seviyesinde zamlanarak 4 bin liraya yükselmişti. İkramiye ödemeleri için masadaki zam hesaplamaları yapıldı. Peki 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte, emekli bayram ikramiyesi için yapılan yeni hesaplama…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILACAK

Bayram ikramiyeleri, yılda iki kez SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödeniyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 33 seviyesinde zamlanan ikramiyeleri, diğer sosyal ödemelerde olduğu gibi zamlanacak. Emekli bayram ikramiyesi belirlenirken enflasyon vb. diğer ekonomik kriterler dikkate alınıyor.

Emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalara başladı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra konuya ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek ve milletvekillerinin onaylaması durumunda yasalaşarak yürürlüğe girecek.

4A, 4B, 4C EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

Emekli bayram ikramiyesi zammı için kulislerde farklı rakamlar gündeme geldi. Emeklilerin zam oranı bu yıl beklentilerin altında kalırken hükümetin emeklileri rahatlatabilmek için çalışma yaptığı biliniyor.

Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesinin 5 bin lira ila 5 bin 500 lira arasında olabileceği konuşulurken henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Bayram ikramiyelerinin geçtiğimiz yıla benzer olarak yüzde 30 seviyesinde zamlanması durumunda bin 200 lira artacak ve 5 bin 200 lira olacak.

Bayram ikramiyelerine gelecek zam oranının %35 olması durumunda ise bin 400 lira artacak ve 5 bin 400 liraya ulaşacak. Bayram ikramiyesi zammının %40 olması halinde ise bin 600 lira zamlanacak ve 5 bin 600 lira seviyesine ulaşacak.

BAYRAMDAN ÖNCE HESAPLARA YATIRILACAK

Emekli bayram ikramiyeleri hem Ramazan hem de Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılıyor. Ramazan Bayramı öncesinde belirlenecek zam oranı Kurban Bayramı içinde geçerli olacak.

Bayram ikramiyeleri, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bayramdan bir hafta önce genellikle hesaplara yatırılıyor. Henüz resmi olarak yatırılma tarihi açıklanmazken Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 9-13 Mart tarihleri arasında Kurban Bayramı ikramiyelerinin ise 18-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.