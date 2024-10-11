Yeni enflasyon tahmini sonrası asgari ücret için ilk hesap! Asgari ücret 2025 zammı için rakam belli oldu

11 Ekim 2024 11:10 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 11:19

Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'ne göre, yılsonu için enflasyon tahminleri yükseldi. Milyonların gözleri ise asgari ücret için yapılacak zam oranına çevrildi. Asgari ücret için kulislerden yüzde 20’den yüzde 35’e kadar çok sayıda tahmin dillendirilmeye başladı. Ocak 2025 asgari ücret zammı aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelmesiyle belli olacak. Peki, yeni enflasyon tahminine göre asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği yeni rakam…

En düşük emekli maaşı için rakam belli oldu! Refah payı hesabı her şeyi değiştirdi! SSK ve Bağkur emeklisi zammında son durum

En düşük emekli maaşı için rakam belli oldu! Refah payı hesabı her şeyi değiştirdi! SSK ve Bağkur emeklisi zammında son durum

Milyonlarca çalışanın maaşını ilgilendiren asgari ücret​ zammı için tahminler belli olmaya başladı. İşverenden kısa süre önce asgari ücrete ilişkin yeni bir talep geldi. Merkez Bankası​ Piyasa Katılımcılar Anketi verilerine göre enflasyon​ tahminleri yukarı yönlü revize edildi. Tüm bu gelişmelerin ardından asgari ücret 2025 zammı yeniden hesaplandı. İşte yeni enflasyon oranına göre asgari ücret zammı…

OCAK 2023’TE YÜZDE 49 ZAM​

Yıllık enflasyon 2023 yıl sonunda 64,8 olarak açıklandı. Ocak 2024’te ise asgari ücrete yüzde 49 zam yapıldı. 2023 yılında net 17 bin TL olan asgari ücret 2024 yılında yapılan zamla 17 bin 2 TL’ye kadar yükseldi.

ASGARİ ÜCRET 2025 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Milyonlar 2024 yılının son çeyreğinde açıklanan enflasyon rakamlarına çevrildi. Asgari Ücret Komisyonu aralık ayında yeniden bir araya gelerek Ocak 2025 yılında uygulanacak asgari ücrete karar verecek. Asgari ücrete yapılan zamla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri de değişecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi’ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e yükseldi. Oranın güncellenmesiyle beraber yeni asgari ücrete ilişkin beklentiler de değişti.

Eğer yılsonu enflasyonu Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre gelirse ve asgari ücrete enflasyon oranında zam yapılırsa 2025 yılı Asgari Ücret 7 bin 500 TL zamlanacak. Böylelikle mevcut durumda 17 bin 2 TL olarak uygulanan asgari ücret 24 bin 502 TL’ye çıkacak.

İŞVERENDEN İLK TEKLİF

Öte yandan asgari ücret için işverenler ilk oranı telaffuz etti. İşverenin asgari ücrette yüzde 30 oranında bir artış talep ettiği iddia edildi.