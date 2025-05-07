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 | İrem Çınar

Yeni evlenecek çiftlere güzel haber! Emlakçılar açıkladı: Kiralama bedeli almayacağız

2025’in Aile Yılı ilan edilmesiyle birlikte gençlere yuva kurma yolunda bir destek de emlakçılardan geldi. Tüm Emlakçılar Danışmanları Birliği, yeni evlenecek çiftlerden kiralama bedeli almayacaklarını duyurdu.

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Yeni evlenecek çiftlere güzel haber! Emlakçılar açıkladı: Kiralama bedeli almayacağız
KAYNAK:
Haber Global
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 15:28

Aile Yılı'nın ilan edilmesiyle birlikte yeni evlenecek çiftlere destek müjdeleri gelmeye devam ediyor. Bir destek de emlakçılardan geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan "Aile Yılı" kampanyasına emlak sektörü de katkı sunuyor. Kampanya kapsamında, ev kiralamak isteyen genç çiftlerden artık emlak komisyonu alınmayacağı duyuruldu. Böylece yeni evlenecek çiftler emlak komisyonu ödemeden taşınabilecek.

ÇİFTLERDEN KİRA KOMİSYONU ALINMAYACAK

Evlilik kredisi ve eşya yardımlarının ardından gelen bu yeni uygulama, yuva kurma sürecindeki çiftlerin maddi yükünü azaltmayı amaçlıyor.

Yeni evlenecek çiftlere güzel haber! Emlakçılar açıkladı: Kiralama bedeli almayacağız

Haber Global'de yer alan habere göre, Tüm Emlakçılar Danışmaları Birliği Başkanı Hakan Akçam, "Küçük bir hesap yapmak gerekirse 30.000 TL'yi evi kiralayan bir çift bize de 30.000 TL hizmet bedeli vermiş olacak. Ama biz bunu aile yılı olması nedeniyle almayacağız. Evliliklerini ispatını veya nikah tarihlerini belli edecek şekilde resmi bir evrakla bakanlığa başvurduktan sonra bakanlık onayladıktan sonraki süreçte bir barkod oluşuyor. Bizdeki işlem de şu şekilde olacak; oradan barkodu bize getirip ibraz eden bir çiftin hizmet bedelini kiralık hizmet bedeli olarak biz almayacağız" dedi.

Yeni evlenecek çiftlere güzel haber! Emlakçılar açıkladı: Kiralama bedeli almayacağız

Uygulamanın detaylarını da aktaran Akçam, "Kriterleri uygun olan 100 bin kişi olduğunu planlıyoruz. Burada 25 bin TL aylık kira bedeli bize vermesi gereken parayı hesap ettiğimiz zaman yaklaşık 2,5 milyar TL, bizler de emlak danışmanları olarak destek vermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kira komisyonunu kim öder?
Komisyon, alım-satım işlemlerinde hem alıcı hem de satıcı tarafından ödenebilir; bu da komisyonun toplam satış bedelinin yüzde 2-3'ü kadar olabileceği anlamına gelir. Kiralama işlemlerinde ise genellikle kiracı tarafından ödenir ve kira bedelinin yüzde 10-15'i oranında olur.
ETİKETLER
#Yeni Evlenecek Çiftler
#Emlakçılar
#Yeni Evlenenlere Destek
#Ekonomi
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