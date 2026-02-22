Yeni hafta TOKİ 500 bin konut kura takvimi 24-27 Şubat! Edirne, Denizli, Osmaniye, Isparta, Uşak, Burdur kura çekimi ne zaman?

TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekim takvimi belli oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "Yüzyılın Sosyal Konut Projesi" kamuoyunda bilinen adıyla "TOKİ 500 bin sosyal konut projesi" kura çekimleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. İl il gerçekleştirilen kura çekimleri kapsamında 69 ilde inşa edilecek olan konutların hak sahipleri canlı yayında ve noter huzurunda belirlendi. Kura çekimlerinin ardından hak sahiplerinin yer aldığı isim listesi TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

Vatandaşlar TOKİ tarafından belirtilen tarihlerde banka şubelerine giderek sözleşmelerini imzalayacaklar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre bu hafta 6 ilimizde daha kura çekimi gerçekleştirilecek. Böylelikle toplam 75 ilimizde inşa edilecek olan konutların hak sahipleri belirlenecek. Vatandaşlar tarafından TOKİ Edirne, Denizli, Osmaniye, Isparta, Uşak, Burdur kura çekimi ne zaman olduğu merak ediliyor. İşte TOKİ 24-27 Şubat kura takvimi...

TOKİ 500 BİN KONUT 24-27 ŞUBAT KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında bu hafta 24-27 Şubat tarihleri arasında 6 ilde kura çekimi gerçekleştirilecek. Edirne, Denizli, Osmaniye, Isparta, Uşak ve Burdur illerimizde canlı yayında ve noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura çekimleri 24 Şubat 2026 Salı günü Uşak'ta başlayacak. Uşak kura çekimi Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda saat 11.00'de yapılacak. Uşak ilimizin ardından sırayla Isparta, Burdur, Edirne, Denizli ve Osmaniye illerimizde kura çekimi yapılacak. Bu illerin kura çekim tarihleri ise şöyle:

25 Şubat Çarşamba - Isparta

26 Şubat Perşembe - Burdur

27 Şubat Cuma - Edirne, Denizli, Osmaniye

HANGİ İLDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Uşak'ta 2.558, Isparta'da 2.889, Burdur'da 2.206, Edirne'de 2.530, Denizli'de 6.370 ve Osmaniye'de 2.990 konut inşa edilecek. Konutların hak sahipleri isim listelerine vatandaşlar kura çekimlerinin ardından "talep.tok.gov.tr/500binkonut/" adresinden erişim sağlayabilecekler.

TOKİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında her hafta belirlenen illerimizde kura çekimi gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda en çok konutun inşa edileceği İstanbul, Ankara ve İzmir illerimizde kura çekimlerinin ne zaman gerçekleştirileceği hakkında bir açıklama yapılmadı. İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimlerinin 2026 Mart ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor.