Yeni halka arz geliyor! Kimya sektörünün devi SPK onayını aldı
Yeni halka arzlar belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu bir şirketin halka arzını onay verdi. Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Kimya sektörünün dev ismi Bahadır Kimya artık Borsa’da işlem görecek. Bahadır Kimya tam 16 milyon lot dağıtacak. Halka arz bilgileri ve katılım endeksine uygunluğu belli oldu.
Borsaya yeni halka arz geliyor. Kimya sektörünün dev şirketi şirketi Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan halka arz onayını aldı. Bahadır Kimya toplamda 16.000.000 milyon payını bireysel yatırımcılara eşit dağıtacak. Bahadır Kimya halka arz detayları netleşti.
BAHADIR KİMYA 16 MİLYON LOT DAĞITACAK
Bahadır Kimya borsada halka arz olmaya hazırlanıyor. Firma, 16 milyon lot dağıtacak. Halka arz gelirinin %62,50’lik kısmı şirket kasasına girecek.
Kimya sektörünün dev ismi Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş. halka arzında T1 ve T2 bakiyesi kullanılamayacak.
Bahadır Kimya halka arzına Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderlik edecek.
Halka arza tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden katılım sağlanabilecek.
BAHADIR KİMYA’NIN HALKA ARZ BİLGİLERİ
Şireket halka arz gelirinin yüzde 70-80’ini hammadde tedariği, yüzde 20-30’unu işletme sermayesi için harcayacak. Bahadır Kimya’nın halka açıklık oranı yüzde 29,09 oldu.
Şirket halka arz onayını aldı fakat Bahadır Kimya'nın halka arz tarihi henüz netleşmedi.
Şirket halka arzını 2024 yılı ilk 9 aylık döneminde gerçekleştirmeyi planlıyor.
Bahadır Kimya halka arz fiyatı ise henüz belli olamadı.
BAHADIR KİMYA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Bahadır Kimya'nın katılım endeksi durumu, SPK onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından netleşecek.