28 Eylül 2024 14:47 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 15:32

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde yapıldı. Bu kapsamda yeni işe başlayanlardan 3 yıl asgari vergi alınmayacak. Yap-işlet-devret modeli ile elde edilen kazançlara yüzde 30 kurumlar vergisi uygulanacak. Serbest bölgelerdeki üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançların tamamı, kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

Yeni işe başlayanlara müjde geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Kurumlar Vergisi​ Genel Tebliği'nde düzenlemeye gidildi. Buna göre, mükelleflerin ödeyecekleri kurumlar vergisi, beyan ettikleri kazancın indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutarının yüzde 10'undan aşağı olamayacak.

3 YIL BOYUNCA ASGARİ VERGİ ALINMAYACAK

7524 sayılı yasanın 2 Ağustos 2024 tarihinde yurt içi asgari kurumlar vergisi hayatımıza girdi. Yurt içi asgari kurumlar vergisi; kurumlar vergisinin indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının yüzde 10’undan az olamayacağını belirleyen bir düzenlemedir. Ancak bu vergi 2025 yılı ve sonrasındaki kazançlar için geçerli olacak.

Yurt içi asgari kurumlar vergisi örneği;

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Dahil Kurum Kazancı: 120,000,000. TL

İndirim ve İstisnalar: 90,000,000. TL

Kurumlar Vergisi Matrahı: 30,000,000. TL

Kurumlar Vergisi (%25): 7,500,000. TL (a)

Asgari Kurumlar Vergisi Matrahı: 120,000,000. TL

Asgari Kurumlar Vergisi (%10): 12,000,000. TL (b)

Yukarıdaki örneğe göre, kurum kazancının %10’u olan 12,000,000. TL, hesaplanan kurumlar vergisinden (7,500,000. TL) daha büyük olduğu için 12,000,000. TL asgari kurumlar vergisi olarak tahakkuk ediyor. Yeni işe başlayanlardan 3 yıl asgari vergi alınmayacak. Mevcutta yatırım teşvik belgesi olan mükelleflerin hakları korunacak.

BAZI İSTİSNA VE İNDİRİMLER KAPSAM DIŞI BIRAKILDI

İştirak kazançları, emisyon primi, teknokent kazançları ve serbest bölge kazanç istisnaları ile AR-GE ve tasarım indirimleri kapsam dışında olacak. Yatırım fon ve ortaklıklarının gayrimenkul gelirleri asgari vergiye tabi tutulacak, gayrimenkul gelirleri dışındaki istisna kapsamındaki gelirleri asgari vergiye tabi olmayacak.

Serbest bölgelerdeki üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançların tamamı, üretilen ürünlerin yurt içine ya da yurt dışına satılıp satılmadığına bakılmaksızın kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

Yap-işlet-devret modeli ile elde edilen kazançlara yüzde 30 kurumlar vergisi uygulanacak.