Yeni işsizlik maaşı için son tablo ortaya çıktı! İşsizlerin ocak zammı asgari ücretle şekillendi

05 Aralık 2024 09:49 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 10:11

Yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık enflasyonla ilgili en önemli bir ipucu da gelmiş oldu. 2025 asgari ücretin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak olan enflasyon rakamlarıyla yeni hesaplamalar da gelmeye başladı. Asgari ücret zammı ile artacak en önemli kalemlerden biri olan işsizlik maaşında da tablo şekillendi. İşsizlik ödeneğinin, yüzde 30, yüzde 40 ve yüzde 50 asgari ücret zam senaryolarında nasıl bir ücret değişimi gerçekleşeceği ortaya çıktı. İşte 2025 tahmini işsizlik maaşı.

Asgari ücret zammı için en yüksek seviyeyi işaret etti! Erdoğan'ın hamlesi ile bu rakama çıkacak

Asgari ücret zammı için en yüksek seviyeyi işaret etti! Erdoğan'ın hamlesi ile bu rakama çıkacak

İşsizlik maaşı​ alan vatandaşlar, her ayın 5 ile 10'u arası maaşlarını çekiyor. Bu ay da işsizlik maaşı, bugünden itibaren hesaplara geçmeye başladı. İşsizlik ödeneği alanların gözü ise ocak ayında. Asgari ücret​ zammı ile artacak olan işsizlik maaşı yeni tutarı merak ediliyor. İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı tabanı, GSS primleri, 65 yaş aylığı, askerlik doğum gibi bütün borçlanma rakamları, isteğe bağlı primi, engelli aylığı ve stajyer maaşları gibi birçok kalemi etkileyecek olan asgari ücrette yüzde 30, yüzde 40 ve yüzde 50 zam​ senaryoları ağırlık kazandı. Bu 3 senaryoya göre işsizlik ödeneği de ortaya çıktı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Asgari ücret zam pazarlığında ilk toplantı 10 Aralık Salı günü yapılacak. Milyonlarca çalışanı ve dolaylı olarak bütün vatandaşları etkileyecek asgari ücret için nefesler tutuldu.

Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken, yüzde 30, yüzde 40 ve yüzde 50 zam senaryoları öne çıktı.

Asgari ücret için masada ki oranlara göre yeni tutarlar şöyle şekilleniyor;

Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.

Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.

Yüzde 50 zam yapılması halinde asgari ücret 25 bin 503 lira olacak.

YENİ İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ OLACAK?

İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı tabanı, GSS primleri, 65 yaş aylığı, askerlik doğum gibi bütün borçlanma rakamları, isteğe bağlı primi, engelli aylığı ve stajyer maaşları da 2025 yılı asgari ücret kadar artacak.

Bu kalemlerden en önemlisi olan işsizlik maaşı, sigortalı bir işte çalışan ve işten çıkarılan kişilere belirli bir süre boyunca ödenen bir destektir.

Şu anda 7 bin 994 lira olarak ödenen işsizlik maaşı ocak ayında asgari ücret oranında artacak. Buna göre;

Yüzde 30 bir artış olduğu zaman 10 bin 393 liraya,

Yüzde 40 olursa 11 bin 192 liraya,

Yüzde 50 olursa 11 bin 992 liraya çıkacak.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN SAAT KAÇTA YATIYOR?

İşsizlik maaşı ödemeleri, genellikle her ayın 5’i ile 10’u arasında ödeniyor. Ödeme günü hafta içine denk gelirse 5'inde yapılıyor. Banka yerine PTT üzerinden maaş alınlar şubelerin çalışma saatleri olan 08:30-17:30 arasında çekim yapıyor.