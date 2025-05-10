Yeni işten çıkarma dalgası başladı: Dev şirket 10 bin kişiyi çıkarıyor

Elektrikli araç batarya satışlarında yaşanan durgunluk, Panasonic’i dünya genelinde büyük bir küçülmeye zorluyor. Şirket, 10 bin kişiyi işten çıkaracak.

Japonya'nın teknoloji devlerinden Panasonic, dünya çapında 10 bin kişilik iş gücüyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Elektrikli araç bataryası pazarındaki yavaşlama ve klima satışlarındaki kâr düşüşü, şirketi yeniden yapılanmaya iten başlıca sebepler arasında. Açıklamaya göre, işten çıkarmaların yarısı Japonya’da, diğer yarısı ise yurt dışındaki operasyonlarda gerçekleşecek. Panasonic, bu süreçte yaklaşık 900 milyon dolarlık bir maliyet üstlenecek.

HEDEF: VERİMLİLİK VE KÂRLILIK

Panasonic, ağırlıklı olarak satış ve destek birimlerini kapsayan bu küçülme hamlesiyle operasyonel verimliliğini artırmayı hedefliyor. Şirketten yapılan açıklamada, tüm grup şirketlerinde gerçek anlamda ihtiyaç duyulan organizasyon yapısı ve çalışan sayısının yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Şirket, küçülmenin ve tüketici elektroniği tarafındaki dönüşümün etkisiyle, 2026 sonunda tamamlanacak 2025 mali yılı boyunca işten çıkarma sürecini tamamlamayı planlıyor. Nihai hedef ise 2027 mali yılının sonuna kadar 4 milyar dolarlık düzeltilmiş işletme kârına ulaşmak.

ELEKTRİKLİ ARAÇ BATARYALARI BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Panasonic’in en çok dikkat çeken üretim alanlarından biri olan elektrikli araç bataryaları, özellikle Tesla’ya yapılan tedariklerle gündeme gelmişti. Ancak son dönemde bu alandaki satışların yavaşlaması, şirketin planlarını zorlamış görünüyor. Diğer yandan televizyon, klima ve kamera gibi ürün gruplarında da kârlılık baskı altında.