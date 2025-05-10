Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Yeni işten çıkarma dalgası başladı: Dev şirket 10 bin kişiyi çıkarıyor

Panasonic, elektrikli araç bataryası satışlarındaki yavaşlama ve klima satışlarındaki kâr düşüşü nedeniyle 10 bin kişiyi işten çıkaracak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yeni işten çıkarma dalgası başladı: Dev şirket 10 bin kişiyi çıkarıyor
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 12:04

Elektrikli araç batarya satışlarında yaşanan durgunluk, Panasonic’i dünya genelinde büyük bir küçülmeye zorluyor. Şirket, 10 bin kişiyi işten çıkaracak.

Japonya'nın teknoloji devlerinden Panasonic, dünya çapında 10 bin kişilik iş gücüyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Elektrikli araç bataryası pazarındaki yavaşlama ve klima satışlarındaki kâr düşüşü, şirketi yeniden yapılanmaya iten başlıca sebepler arasında. Açıklamaya göre, işten çıkarmaların yarısı Japonya’da, diğer yarısı ise yurt dışındaki operasyonlarda gerçekleşecek. Panasonic, bu süreçte yaklaşık 900 milyon dolarlık bir maliyet üstlenecek.

Yeni işten çıkarma dalgası başladı: Dev şirket 10 bin kişiyi çıkarıyor

HEDEF: VERİMLİLİK VE KÂRLILIK

Panasonic, ağırlıklı olarak satış ve destek birimlerini kapsayan bu küçülme hamlesiyle operasyonel verimliliğini artırmayı hedefliyor. Şirketten yapılan açıklamada, tüm grup şirketlerinde gerçek anlamda ihtiyaç duyulan organizasyon yapısı ve çalışan sayısının yeniden değerlendirileceği belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bir cümleyle kıdem tazminatınız yanabilir: İstifa ederken bu detaylara dikkat

Şirket, küçülmenin ve tüketici elektroniği tarafındaki dönüşümün etkisiyle, 2026 sonunda tamamlanacak 2025 mali yılı boyunca işten çıkarma sürecini tamamlamayı planlıyor. Nihai hedef ise 2027 mali yılının sonuna kadar 4 milyar dolarlık düzeltilmiş işletme kârına ulaşmak.

Yeni işten çıkarma dalgası başladı: Dev şirket 10 bin kişiyi çıkarıyor

ELEKTRİKLİ ARAÇ BATARYALARI BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Panasonic’in en çok dikkat çeken üretim alanlarından biri olan elektrikli araç bataryaları, özellikle Tesla’ya yapılan tedariklerle gündeme gelmişti. Ancak son dönemde bu alandaki satışların yavaşlaması, şirketin planlarını zorlamış görünüyor. Diğer yandan televizyon, klima ve kamera gibi ürün gruplarında da kârlılık baskı altında.

Yeni işten çıkarma dalgası başladı: Dev şirket 10 bin kişiyi çıkarıyor

ETİKETLER
#Teknoloji
#japonya
#istifa
#klima
#kar
#batarya
#elektrikli araçlar
#Ağırlama
#spam
#teknolojik yenilik
#Tıbbi Araştırma Merkezi
#Panasonic
#Küçülme
#İş Veren
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.