Yeni kıdem tazminatı asgari ücret ve memur zammıyla şekillenecek! OVP ile yeni rakam hesaplandı

09 Ekim 2024 17:14 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 17:20

Asgari ücret zammı 2025 yılı ocak ayında netleşecek. Yeni asgari ücret için enflasyon beklentileri ile yüzde 40-45 bandında bir zam bekleniyor. Asgari ücret zammı aynı zamanda kıdem tazminatı taban ücretini de belirleyecek. İşte yeni yapılan hesaplama ile kıdem tazminatı taban ve tavan ücreti.

Hükümetin asgari ücrete 2025​ yılı için yapacağı zam​ milyonlar tarafından merak ediliyor. Yeni asgari ücret​ zammı ocak 2025 tahmini OVP beklentileri ile şekillendi. 2024'te yüzde 49 zamla 17 bin 2 lira olan asgari ücretin 2025 yılı artışı aralık ayı başında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri ile netleşecek. Asgari ücret zammı ile birçok ödeme ve gelir kalemi de değişecek. Özellikle kıdem tazminatı​ tabanı asgari ücret zammı ile tavanı ise memur zammıyla belirlenecek. İşte OVP ile yapılan yeni kıdem tazminatı hesabı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TÜM ÖDEMELERİ DEĞİŞTİRECEK

2025 asgari ücret zammı ile birçok ödeme ve gelir kalemi zamlanacak. İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primi, GSS primleri, 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı, rapor parası ve iş görmezlik ödeneği gibi kalemler 2025 yılında yeniden belirlenecek.

Asgari ücret zammının yüzde 40-45 bandında bir aralıkta artabileceği öngörülüyor. OVP hedefine göre de yıllık enflasyonun yüzde 41,5 olması bekleniyor. Bu verilere göre asgari ücret 2025 için psikolojik sınır 25 bin TL olacak.

KIDEM TAZMİNATI TABANI VE TAVANI KAÇ OLACAK?

Kıdem tazminatı taban ücreti şu an 20.002 TL. Asgari ücrete OVP hedefi doğrultusunda zam gelirse kıdem tazminatı taban ücreti 28 bin 302,83 TL olacak.

MEMUR MAAŞ KATSAYISI ETKİLİ OLACAK

Kıdem tazminatı tavanı da memur maaş katsayısına göre şekil alacak. 6 ayda bir güncellenen katsayı ile kıdem tazminatı tavanı da belli olacak. OVP’ye göre memur enflasyon farkının yüzde 9,31 olacağı tahmin edildi.

Bu kapsamda kıdem tazminatı yeni yılda bin 7,59 damga vergisi kesilerek net 41.200 TL’den 45.036 liraya yükselebilir.