Yeni memur zam oranı hesaplandı! İşte kademe kademe memur 2025 ocak maaşları

19 Eylül 2024 11:45 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 12:01

Emekli ve memurların yeni zam oranları enflasyon beklentileri dahilinde hesaplandı. Memur ve memur emeklilerinin yeni maaş tablosu ortaya çıktı. Merkez Bankası, Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre maaşlara gelecek oranında resim netleşiyor. Ocak zammına kısa bir süre kala memur maaşlarında yeni rakamlar haberimizde.

Emekli ve memur zammı şekillendi! İşte OVP ışığında Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur yeni zamlı maaşları

Emekli ve memur zammı şekillendi! İşte OVP ışığında Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur yeni zamlı maaşları

Memur​ ve memur emeklisi​ zam oranı​ ortaya çıktı. Temmuz ayında yüzde 19.31 zam alan memurlar gözünü ocak zammında çevirdi. 2025 yılında memur maaşlarına gelecek zam oranı belli oldu. Merkez Bankası yeni rakamlarla ipucunu verdi. Emekli ve memur zammı 3 ocak tarihinde belli olacak. Zammın açıklanmasına kısa bir süre kala enflasyon​ tahminleri ışığında yeni maaş​ tablosu şekillendi. Peki, emekli ve memur ocakta ne kadar zam alacak?

ENFLASYON BEKLENTİLERİ GÜNCELLENDİ

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73, memur ve memur emeklileri ise yüzde 19,31 oranında zam aldı. En düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12.500 liraya çıkarıldı.

Maaş zamları üzerinde enflasyon etkisi son derece önemli. Merkez Bankası, eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yeni maaş zamları bu oranlarla yeniden hesaplandı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI

Ocak 2025 zammında yeni rakamlar ortaya çıktı. Yıl sonu tüketici fiyatları yüzde 43,14'e geriledi. 12 ay sonra TÜFE endeksi yüzde 27,49'a geriledi. 24 ay sonra TÜFE işlemleri yüzde 18,38'e düştü.

Tahminler ışığında 2024'ün ikinci 6 ayında enflasyon yüzde 14,76 olacak. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklileri refah payı eklenmezse yüzde 14,76 oranın zam alacak. Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 4,33 oranında enflasyon farkı eklenecek. Ocak ayındaki toplam zam oranı yüzde 10,59 olacak.

YENİ MEMUR MAAŞLARI

Memur ve memur emeklisi yüzde 10,59 artış tahmini ile ocak 2025 zam oranları şöyle;

En düşük memur emekli maaşı: 17.586 TL → 19.448 TL

En düşük memur maaşı: 39.205 TL → 43.357 TL

Bekar memur maaşı: 36.236 TL → 40.073 TL

KADEME KADEME MAAŞLAR

Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4: 57.762 TL → 63.879 TL

Memur (Üni. Mezunu) 9/1: 40.824 TL → 45.147 TL

Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL → 58.143 TL

Öğretmen 1/4: 47.441 TL → 52.465 TL

Başkomiser 1/3: 58.074 TL → 64.224 TL

Polis Memuru 8/1: 52.552 TL → 58.117 TL

Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL → 73.182 TL

Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1: 47.060 TL → 52.044 TL

Mühendis 1/4: 58.957 TL → 65.201 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL → 46.326 TL

Profesör 1/4: 85.671 TL → 94.744 TL

Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL → 62.524 TL

Vaiz 1/4: 49.161 TL → 54.367 TL

Avukat 1/4: 56.179 TL → 62.128 TL

Memur emekli maaşı yüzde 9,3 artış tahmini ile;

Müsteşar 1/1: 63.946 TL → 70.718 TL

Genel Müdür 1/1: 56.598 TL → 62.592 TL

Şube Müdürü (Lisans) 1/4: 22.210 TL → 24.562 TL

Memur (Lisans) 4/1: 17.388 TL → 19.229 TL

Öğretmen 1/4: 26.338 TL → 29.127 TL

Kaymakam 1. Sınıf 1/4: 37.289 TL → 41.238 TL

Başkomiser 1/4: 26.338 TL → 29.127 TL

Polis Memuru 1/4: 26.338 TL → 29.127 TL

Hemşire (Lisans) 1/4: 26.338 TL → 29.127 TL

Mühendis 1/4: 26.372 TL → 29.165 TL

Teknisyen (Lise) 1/4: 18.934 TL → 20.939 TL

Pratisyen Hekim 1/4: 38.926 TL → 43.048 TL

Profesör 1/4: 46.122 TL → 51.006 TL

İmam Hatip: 26.568 TL → 29.382 TL

Avukat 1/4: 26.568 TL → 29.382 TL