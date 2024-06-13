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Yeni müjdeler yolda! Gözler Ege Denizi'nden gelecek haberlerde: 9 sahada petrol aranacak

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
13 Haziran 2024 09:13 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 09:14
Yeni müjdeler yolda! Gözler Ege Denizi&#039;nden gelecek haberlerde: 9 sahada petrol aranacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Ege Denizi'ndeki 9 sahada petrol aramak için başvuru yaptı. Başvurunun kabul edilmesinin ardından gözler Ege Denizi'nden gelecek müjdelere çevrilecek.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Ege Denizi'nde 9 sahada petrol aramak için başvuruda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün bu konudaki ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; TPAO, Ege Denizi Karasuları'nda koordinatları belirlenen 9 saha için petrol arama ruhsatı talebinde bulundu.

PETROL DEVLERİNİN KARI İLK ÇEYREKTE AZALDI

Öte yandan dünyanın en büyük 9 petrol şirketinin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği kar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,5 azalarak 66 milyar dolar oldu.

Yeni müjdeler yolda! Gözler Ege Denizi'nden gelecek haberlerde: 9 sahada petrol aranacak - 1. Resim

Geçen yılın ocak-mart dönemine kıyasla, Saudi Aramco yüzde 14,4, ExxonMobil yüzde 28,1, Shell yüzde 19,8, bp yüzde 46, Chevron yüzde 16,7, Eni yüzde 48, Equinor yüzde 46,9 daha az kar açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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