Yeni müjdeler yolda! Gözler Ege Denizi'nden gelecek haberlerde: 9 sahada petrol aranacak

13 Haziran 2024 09:13 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 09:14

Akaryakıt fiyatlarını 3 kritik veri etkileyecek, petrolde iki ayın en yüksek seviyesi

Akaryakıt fiyatlarını 3 kritik veri etkileyecek, petrolde iki ayın en yüksek seviyesi

Doğal gaz ve petrol için kritik rakamlar verildi: Yatırımcılar sıcak havaları izliyor, Türkiye’yi de ilgilendiriyor

Doğal gaz ve petrol için kritik rakamlar verildi: Yatırımcılar sıcak havaları izliyor, Türkiye’yi de ilgilendiriyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Ege Denizi'nde 9 sahada petrol aramak için başvuruda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün bu konudaki ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; TPAO, Ege Denizi Karasuları'nda koordinatları belirlenen 9 saha için petrol arama ruhsatı talebinde bulundu.

PETROL DEVLERİNİN KARI İLK ÇEYREKTE AZALDI

Öte yandan dünyanın en büyük 9 petrol şirketinin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği kar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,5 azalarak 66 milyar dolar oldu.

Geçen yılın ocak-mart dönemine kıyasla, Saudi Aramco yüzde 14,4, ExxonMobil yüzde 28,1, Shell yüzde 19,8, bp yüzde 46, Chevron yüzde 16,7, Eni yüzde 48, Equinor yüzde 46,9 daha az kar açıkladı.