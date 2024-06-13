Yeni müjdeler yolda! Gözler Ege Denizi'nden gelecek haberlerde: 9 sahada petrol aranacak
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
13 Haziran 2024 09:13 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 09:14
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Ege Denizi'ndeki 9 sahada petrol aramak için başvuru yaptı. Başvurunun kabul edilmesinin ardından gözler Ege Denizi'nden gelecek müjdelere çevrilecek.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Ege Denizi'nde 9 sahada petrol aramak için başvuruda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün bu konudaki ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre; TPAO, Ege Denizi Karasuları'nda koordinatları belirlenen 9 saha için petrol arama ruhsatı talebinde bulundu.
PETROL DEVLERİNİN KARI İLK ÇEYREKTE AZALDI
Öte yandan dünyanın en büyük 9 petrol şirketinin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği kar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,5 azalarak 66 milyar dolar oldu.
Geçen yılın ocak-mart dönemine kıyasla, Saudi Aramco yüzde 14,4, ExxonMobil yüzde 28,1, Shell yüzde 19,8, bp yüzde 46, Chevron yüzde 16,7, Eni yüzde 48, Equinor yüzde 46,9 daha az kar açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı