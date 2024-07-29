Yeni müjdelerin gelmesi an meselesi! Diyarbakır'dan petrol fışkıracak, bölge İkinci Gabar olacak

29 Temmuz 2024 10:09 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 10:19

Akaryakıt fiyatları için indirim beklentileri güçlendi! Gözler benzin ve mazotta

Akaryakıt fiyatları için indirim beklentileri güçlendi! Gözler benzin ve mazotta

Enerjide dışa bağımlılığı sona erdirmek amacıyla Gabar'da başlatılan petrol arama çalışmalarının ardından Diyarbakır'dan da sevindirici bir haber geldi. TPAO, 100 milyon varil petrol rezervine sahip olduğu tahmin edilen ve 'İkinci Gabar' olması beklenen Diyarbakır'da, 457 sondaj kuyusu için çalışmalarına başladı.

PETROL KUYULARININ HARİTALANDIRMALARI YAPILDI

TPAO tarafından yapılan jeolojik araştırmalarda; 457 sondaj kuyusunun açılacağı yerler havadan fotoğraflandırıldı ve haritalandırma yapıldı. Yapılan saha araştırmaları sonucunda, Diyarbakır'da 100 milyon varil ham petrol rezervi bulunduğu değerlendiriliyor.

KISA SÜREDE EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Gabar'dan sonra ikinci büyük petrol rezervine sahip Diyarbakır'da kısa süre sonra yeni kuyular açılıp petrolün ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

8 İLÇEDEN YENİ PETROL MÜJDELERİ GELECEK

Sabah Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, Diyarbakır'ın ikinci Gabar olacağı da belirtilirken; Ergani, Silvan, Bismil, Hazro, Çınar, Kocaköy, Bağlar ve Sur ilçelerinde yeni petrol müjdeleri bekleniyor.