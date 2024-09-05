Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı

05 Eylül 2024 16:33 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 16:46

Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımladı. 2025-2027 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belli oldu.

Merkez Bankası rezervleri 1 milyar 40 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası rezervleri 1 milyar 40 milyon dolar azaldı

Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık hedeflerinin yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

HEDEF FİYAT İSTİKRARI

Orta Vadeli Program kamu ve özel sektörü ilgilendiren çok sayıda düzenlemeyi içeriyor. Program mali disiplinle beraber orta vadede enflasyonu tek haneye düşürerek fiyat istikrarını sağlamayı, AR-GE ve yenilikçilik kapasitesini geliştirmeyi, yeşil ve dijital ekonomiye geçiş odağında teknolojik dönüşümü sağlamayı, beşeri sermayeyi güçlendirmeyi, iş gücü piyasasını daha da etkinleştirmeyi, iş ve yatırım ortamını iyileştirmeyi ve ekonomide kayıt dışılığı azaltmayı ön plana alan sürdürülebilir büyümeyi amaçlıyor.

Programla beraber küresel, bölgesel ve ulusal ekonomideki gelişmeler ışığında belirlenen makroekonomik hedefler ile ekonomik ve sosyal alanlarda izlenecek politikalar ortaya konularak kamu ve özel kesim için öngörülebilirliğin güçlendirilecek.