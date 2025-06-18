Yeni ÖTV detayları açıklandı: İşte fiyatı yüzde 42’den fazla artacak araçlar

Türkiye'de otomobil fiyatları üzerinde en etkili olan Özel Tüketim Vergisi ile ilhili yeni bir gelişme yaşandı. 1600 cc altı otomobillerde ÖTV oranının yüzde 80'e sabitlenmesini öngören yeni kanun teklifi, hem tüketicilerde hem sektörde belirsizliğe neden oldu.

Türkiye'de otomobil fiyatlarının belirlenmesinde en büyük paya sahip vergi kalemi olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), AK Parti’nin sunduğu yeni kanun teklifiyle önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Mevcut sistemde 1600 cc motor hacmine kadar olan araçlarda yüzde 45’ten başlayıp yüzde 80’e kadar çıkan kademeli ÖTV oranları, artık tek bir seviyeye indirilecek. Teklif yasalaşırsa, bu araçlar için ÖTV oranı doğrudan yüzde 80 olarak sabitlenecek.

FİİLİ DURUM ZATEN YÜZDE 80'Dİ

Yapılması planlanan bu değişiklik, pratikte büyük bir fark oluşturmayacak. Çünkü uzun süredir uygulamadaki matrah düzenlemeleri nedeniyle araçlar zaten en yüksek oran olan yüzde 80 ÖTV’ye tabi tutuluyordu. Dolayısıyla araç fiyatlarında herhangi bir artış beklenmiyor. Ancak kamuoyunda dolaşan yanlış bilgiler, özellikle ikinci el araç pazarında kısa vadeli hareketliliğe neden oldu. Sektör temsilcilerine göre, bu tür spekülasyonlar tüketici nezdinde karşılık bulmazsa ikinci elde fiyat artışları sürdürülemez.

VERGİ ARTIŞI HANGİ ARAÇLARI ETKİLEYECEK?

Vergi düzenlemesinden doğrudan etkilenecek gruplar ise daha çok yüksek motor hacmine sahip araçlar olacak. Türkiye’de satışta olan birçok hibrit modelde ÖTV oranı aynı kalacak. Ancak 2000 cc ve üzeri motor hacmine sahip hibrit araçlarda ÖTV oranı yüzde 130'dan yüzde 150'ye çıkarılacak. Bu değişiklik, söz konusu modellerin fiyatlarını yaklaşık yüzde 30 oranında artırabilir. Zaten sınırlı sayıda markanın sunduğu bu lüks segmentte fiyatların ciddi şekilde yükseleceği öngörülüyor.

LÜKS PİCK-UP ARAÇLARA BÜYÜK ZAM YOLDA

Bir diğer dikkat çeken değişiklik ise pick-up segmentini kapsıyor. Geleneksel olarak ticari sınıfta yer aldığı için ÖTV oranları yüzde 4 ile 15 arasında değişen pick-up araçlarda, oran yüzde 50’ye yükseltilecek. Bu durum özellikle son dönemde binek araç konforu sunan lüks pick-up modelleri ciddi şekilde etkileyecek.

Örneğin, vergisiz fiyatı 2.3 milyon TL olan bir pick-up'ın mevcut ÖTV tutarı yaklaşık 92 bin TL iken, yeni düzenleme ile bu rakam 1 milyon 150 bin TL'ye kadar çıkacak. Bu artış sonrası, KDV eklendiğinde aracın nihai satış fiyatı 4 milyon TL’yi aşacak.

LÜKS PİCK-UP PAZARI DARALABİLİR

Yüksek vergi yükü sonrası bu segmentte talebin nasıl şekilleneceği belirsizliğini koruyor. Ancak yeni düzenlemeler, pick-up segmentindeki lüks modellere olan ilginin önemli ölçüde azalabileceğine işaret ediyor.