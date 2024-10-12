Yeni OVP memur ve memur emeklisine yüzde 9,3 zam veriyor! İşte kalem kalem polis, öğretmen, avukat ve doktor zamlı maaşları

12 Ekim 2024 12:22 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 12:44

Son açıklanan OVP yıl sonu enflasyon tahminine göre memur ve memur emeklisi zamlı maaşları ortaya çıktı. En düşük memur emekli maaşı belli oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve BAĞ-KUR emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor. Maaşlarına, yasal zammın yanında ek iyileştirmeler de bekleyen vatandaşlar yeni yıla odaklandı.

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Memur​ ve memur emeklileri yeni yılı bekliyor. Emekli​ ve memur zammında tablo netleşti sayılır. Enflasyon​ memur ve emekli zammında belirleyici olacak. Peki, yıl sonunda emekli sandığına bağlı emeklileri neler bekliyor? 2025'in ilk yarısında geçerli olacak emekli enflasyon​ zammı beklentileri ve bu beklentilere göre kalem kalem zamlı memur ve emekli maaşları haberimizde.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ ZAM​ TABLOSU

Memur zammı temmuz döneminde yüzde 19,31 zam aldı. Açıklanan yeni Orta Vadeli Plan (OVP) hedefine göre 2024 yılı enflasyon oranının yüzde 41,5 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakama göre hesaplandığında memur ve emeklisi ozak ayında yüzde 9,31 zam alacak.

MEMUR MAAŞ​ ZAMMI HESAPLAMASI OCAK 2025

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin alacağı zammı merak ediyor.

OVP yıl sonu enflasyon tahminine göre memur ve memur emeklisi maaşları yüzde 9,3 artış alacak. En düşük memur maaşı ve memur emeklisi maaşlarına dair yeni hesaplamalar da bu tahminlerle birlikte ortaya çıktı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

En düşük memur emekli maaşı bu zam ile 17.586 TL'den 19.221 TL'ye çıkacak.

En düşük memur maaşı bu zam ile 39.205 TL'den 42.851 TL'ye çıkacak.

Bekar memur maaşı bu zam ile 36.236 TL'den 39.605 TL'ye çıkacak.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni. Mezunu) 1/4 - 57.762 - 63.133 TL

MEMUR (Üni. Mezunu) 9/1 - 40.824 TL - 44.620 TL

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 - 52.575 TL - 57.464 TL

ÖĞRETMEN 1/4 - 47.441 TL - 51.853 TL

BAŞKOMİSER 1/3 - 58.074 - 63.474 TL

POLİS MEMURU 8/1 - 52.552 TL - 57.439 TL

UZMAN DOKTOR 1/4 - 66.174 TL - 72.328 TL

HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 - 47.060 TL - 51.436 TL

MÜHENDİS 1/4 - 58.957 TL - 64.440 TL

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 - 41.890 TL - 45.785 TL

PROFESÖR 1/4 - 85.671 TL - 93.638 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 56.537 TL - 61.794 TL

VAİZ 1/4 - 49.161 TL - 53.732

AVUKAT 1/4 - 56.179 TL - 61.403 TL

ZAMLI MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI