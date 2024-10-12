Yeni OVP memur ve memur emeklisine yüzde 9,3 zam veriyor! İşte kalem kalem polis, öğretmen, avukat ve doktor zamlı maaşları
Son açıklanan OVP yıl sonu enflasyon tahminine göre memur ve memur emeklisi zamlı maaşları ortaya çıktı. En düşük memur emekli maaşı belli oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve BAĞ-KUR emeklileri gibi yılda 2 kez zam alıyor. Maaşlarına, yasal zammın yanında ek iyileştirmeler de bekleyen vatandaşlar yeni yıla odaklandı.
Memur ve memur emeklileri yeni yılı bekliyor. Emekli ve memur zammında tablo netleşti sayılır. Enflasyon memur ve emekli zammında belirleyici olacak. Peki, yıl sonunda emekli sandığına bağlı emeklileri neler bekliyor? 2025'in ilk yarısında geçerli olacak emekli enflasyon zammı beklentileri ve bu beklentilere göre kalem kalem zamlı memur ve emekli maaşları haberimizde.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ ZAM TABLOSU
Memur zammı temmuz döneminde yüzde 19,31 zam aldı. Açıklanan yeni Orta Vadeli Plan (OVP) hedefine göre 2024 yılı enflasyon oranının yüzde 41,5 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakama göre hesaplandığında memur ve emeklisi ozak ayında yüzde 9,31 zam alacak.
MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMASI OCAK 2025
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin alacağı zammı merak ediyor.
OVP yıl sonu enflasyon tahminine göre memur ve memur emeklisi maaşları yüzde 9,3 artış alacak. En düşük memur maaşı ve memur emeklisi maaşlarına dair yeni hesaplamalar da bu tahminlerle birlikte ortaya çıktı.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
- En düşük memur emekli maaşı bu zam ile 17.586 TL'den 19.221 TL'ye çıkacak.
- En düşük memur maaşı bu zam ile 39.205 TL'den 42.851 TL'ye çıkacak.
- Bekar memur maaşı bu zam ile 36.236 TL'den 39.605 TL'ye çıkacak.
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
- ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni. Mezunu) 1/4 - 57.762 - 63.133 TL
- MEMUR (Üni. Mezunu) 9/1 - 40.824 TL - 44.620 TL
- UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 - 52.575 TL - 57.464 TL
- ÖĞRETMEN 1/4 - 47.441 TL - 51.853 TL
- BAŞKOMİSER 1/3 - 58.074 - 63.474 TL
- POLİS MEMURU 8/1 - 52.552 TL - 57.439 TL
- UZMAN DOKTOR 1/4 - 66.174 TL - 72.328 TL
- HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 - 47.060 TL - 51.436 TL
- MÜHENDİS 1/4 - 58.957 TL - 64.440 TL
- TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 - 41.890 TL - 45.785 TL
- PROFESÖR 1/4 - 85.671 TL - 93.638 TL
- ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 56.537 TL - 61.794 TL
- VAİZ 1/4 - 49.161 TL - 53.732
- AVUKAT 1/4 - 56.179 TL - 61.403 TL
ZAMLI MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
- MÜSTEŞAR 1/1 - 63.946 TL – 69.892 TL
- GENEL MÜDÜR 1/1 - 56.598 TL – 61.861 TL
- ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 - 22.210 TL – 24.275 TL
- MEMUR (LİSANS) 4/1 - 17.388 TL – 19.005 TL
- ÖĞRETMEN 1/4 - 26.338 TL – 28.787 TL
- KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 37.289 TL – 40.756 TL
- BAŞKOMİSER 1/4 - 26.338 TL – 28.787 TL
- POLİS MEMURU 1/4 - 26.338 TL - 28.787 TL
- HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 - 26.338 TL –28.787 TL
- MÜHENDİS 1/4 - 26.372 TL – 28.824 TL
- TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 - 18.934 TL - 20.694 TL
- PRATİSYEN HEKİM 1/4 - 38.926 TL – 42.546 TL
- PROFESÖR 1/4 - 46.122 TL - 50.411 TL
- İMAM HATİP - 26.568 TL - 29.038 TL
- AVUKAT 1/4 - 26.568 TL - 29.038 TL