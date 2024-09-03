Yeni OVP taslağı şekillendi! 3 yıllık ekonomi yol haritası o tarihte belli olacak

03 Eylül 2024 11:37 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 11:50

2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program açıklanacak. Gelecek üç yılın ekonomi planı belli olacak. Tüm piyasaların gözü Cevdet Yılmaz'dan gelecek ekonomi beklentilerine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalaması ve Resmi Gazete’de yayınlanması gereken plan, perşembe günü 5 Eylül'de toplumla, kamuoyuyla paylaşılacak.

OVP'NİN AÇIKLANACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Üç yıllık döneme dair ekonomi beklentilerinin yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanacağı tarih belli oldu.

OVP Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından 5 Eylül Perşembe günü açıklanacak. Sunumu Cevdet Yılmaz gerçekleştirecek.

OVP'ye ilişkin basın toplantısı saat 09.00'da yapılacak.

OVP, devletin ekonomik hedeflerini ve stratejilerini belirleyen bir yol haritası olacak ve bu yılki program, ülkenin ekonomik kalkınma planlarını içerecek.

OVP İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Ülkenin ekonomik yol haritasını belirleyecek bu kapsamlı çalışma, ekonomi politikalarını şekillendirecek.