Yeni OVP taslağı şekillendi! 3 yıllık ekonomi yol haritası o tarihte belli olacak
Orta Vadeli Program (OVP) çalışmalarında sona gelindi. 2025-2027 dönemini kapsayacak yeni yol haritası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tarafından açıklanacak. OVP nedir, içeriğinde neler var, sorusu 5 Eylül'de cevap bulacak. Yeni OVP 5 Eylül'de açıklanacak. İşte Orta Vadeli Program'a dair merak edilen detaylar.
2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program açıklanacak. Gelecek üç yılın ekonomi planı belli olacak. Tüm piyasaların gözü Cevdet Yılmaz'dan gelecek ekonomi beklentilerine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalaması ve Resmi Gazete’de yayınlanması gereken plan, perşembe günü 5 Eylül'de toplumla, kamuoyuyla paylaşılacak.
OVP'NİN AÇIKLANACAĞI TARİH BELLİ OLDU
Üç yıllık döneme dair ekonomi beklentilerinin yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanacağı tarih belli oldu.
OVP Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından 5 Eylül Perşembe günü açıklanacak. Sunumu Cevdet Yılmaz gerçekleştirecek.
OVP'ye ilişkin basın toplantısı saat 09.00'da yapılacak.
OVP, devletin ekonomik hedeflerini ve stratejilerini belirleyen bir yol haritası olacak ve bu yılki program, ülkenin ekonomik kalkınma planlarını içerecek.
OVP İÇERİĞİNDE NELER VAR?
Ülkenin ekonomik yol haritasını belirleyecek bu kapsamlı çalışma, ekonomi politikalarını şekillendirecek.
- OVP içeriğinde şunların yer alması bekleniyor;
- Kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıran bir yol haritası
- Çeşitli alanlarda tutarlı amaç, politika ve öncelikler seti
- Makro politikalar, temel gelişme eksenleri ve ana sektörler
- Üç yıllık dönemdeki öncelikler ve uzun vadeli amaçlar
- Dinamik ve her yıl güncellenen yapı