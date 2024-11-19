Yeni paralar tedavüle girdi! İşte şekli ve miktarı

19 Kasım 2024 09:33 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 09:35

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yeni banknotların bugünden itibaren tedavüle verildiğini duyurdu. Merkez Bankası 2 yeni tertip banknotu piyasaya sürdü. Böylece yeni tertip 5 ve 50 TL'lik banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte; 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

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Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül etmeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve 5 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verildiğini duyurdu.

İMZALAR DIŞINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve VII. tertip 5 TL banknotlar 19 Kasım 2024 tarihinden itibaren tedavüle verildi."

Yeni paralar 50 TL banknotlarda Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a, 5 TL banknotlar da Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak şekilde düzenlendi.

Yeni banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı kaldı.

5000 TL BANKNOT​ SÖYLENTİSİ

Öte yandan banknot tartışması da hızlandı. TL’nin alım gücünün düşmesi ile ATM’lerdeki paralar günde en az 3 kez yenilenir duruma geldi. Ekonomistler her fırsatta 200 liradan büyük banknot talebinde bulunmaya devam ediyor.

Ekonomi kulislerinde ise 5000 TL'lik banknot konuşuluyor.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, 5 bin liralık banknotların çıkarılması gerektiğini belirtti.

Babuşcu, “Üç yıl önce 500'lük ve binlik banknotlar çıkmalıydı fakat günümüzde bu yeterli değil. Şu an 5 bin liralık banknotlar çıkarılmalı. Yüksek banknot enflasyonu artırmaz, enflasyon artınca yüksek banknot çıkarılır'' ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI KAPIYI KAPATTI

5000 TL'lik banknot tartışmaları sürerken Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan daha önce sinyal verdiği 500 liralık yeni banknot için bile kapıyı tamamen kapatmıştı.